Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

Путин на авиасалоне МАКС угостил своего турецкого коллегу вологодским мороженым и расплатился за себя и Эрдогана пятитысячной купюрой, велев отдать сдачу «на развитие авиации» присутствовавшему тут же главе Минпромторга

Видео: Дмитрий Смирнов / Twitter

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.

Для Эрдогана Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное. За покупку продавщица попросила 210 руб., однако Путин протянул ей пятитысячную банкноту.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — указал президент на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Спасибо за щедрость», — ответил тот.

Однако затем Путин решил угостить мороженым остальных членов российской и турецкой делегаций. В общей сложности было съедено около 30 порций, сообщила «РИА Новости» продавщица. «Всех угостили на сдачу», — сказала она.