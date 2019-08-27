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Акрон ₽5 600 (+18,04%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,97%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Путин на авиасалоне МАКС угостил своего турецкого коллегу вологодским мороженым и расплатился за себя и Эрдогана пятитысячной купюрой, велев отдать сдачу «на развитие авиации» присутствовавшему тут же главе Минпромторга

Видео: Дмитрий Смирнов / Twitter

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.

Для Эрдогана Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное. За покупку продавщица попросила 210 руб., однако Путин протянул ей пятитысячную банкноту.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — указал президент на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Спасибо за щедрость», — ответил тот.

Однако затем Путин решил угостить мороженым остальных членов российской и турецкой делегаций. В общей сложности было съедено около 30 порций, сообщила «РИА Новости» продавщица. «Всех угостили на сдачу», — сказала она.

Уже после того, как от палатки с мороженым отошел Путин, к ней подошел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Давайте мне радужное», — сказал он и, взяв три стаканчика, удалился.

В 2017 году на авиасалоне МАКС Путин расплатился за свое мороженое купюрой в 1 тыс. руб., а вместо сдачи попросил угостить сопровождающих членов правительства. Желающих оказалось много, и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доплатил еще 5 тыс. руб. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 млрд руб. Можете себе позволить мороженое купить», — пошутил Путин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: мороженое, МАКС, МАКС-2019
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