СМИ узнали об увольнении стрелка из Техаса за несколько часов до атаки

СМИ узнали об увольнении стрелка из Техаса за несколько часов до атаки

По данным NYT, мужчина, расстрелявший людей в американской Одессе, работал в грузовых перевозках. За несколько часов до нападения его уволили. Полиция пока не определила его мотив, но исключила связи с терроризмом, выяснил NBC

Фото: Sue Ogrocki / AP

Сет Этор, открывший стрельбу в американском городе Одесса (штат Техас), в результате чего погибли семь человек, был уволен с работы незадолго до нападения, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 36 летний мужчина работал в сфере грузовых перевозок, его уволили утром в субботу, 31 августа, за несколько часов до нападения. В свою очередь три источника телеканала NBC News в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник лишился работы «недавно».

На данный момент следствию не известны мотивы злоумышленника, но не похоже, чтобы случившееся было актом внутреннего или международного террора, заявили собеседники NBC.

Источник в правоохранительных органах, знакомый с делом, рассказал, что стрелок использовал оружие, схожее с полуавтоматической винтовкой AR-15. Власти пытаются установить, было ли у него другое вооружение.

По данным телеканала, ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. Однако шеф полиции Одессы Майкл Гирк заявил, что на момент нападения на подозреваемого не было выписано каких-либо ордеров.