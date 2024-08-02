В Москве мужчина попытался покончить с собой в МФЦ

Из здания эвакуировали 150 человек. Пострадавший находится в тяжелом состоянии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мужчина попытался покончить с собой в здании многофункционального центра (МФЦ) на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы, сообщил источник РБК в правоохранительных органах Москвы.

«Все обстоятельства выясняются», — сообщил он.

На место происшествия следуют экстренные службы, написал телеграм-канал 112. 50-летнего пострадавшего везут в больницу с ожогами.

SHOT уточнил, что из здания МФЦ эвакуировали 150 человек. Пострадавший, по данным телеграм-канала, находится в тяжелом состоянии.

Mash отмечает, что утром пострадавший приходил в отделение — регистрировался на поиск работы.

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