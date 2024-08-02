В Москве мужчина попытался покончить с собой в МФЦ
Мужчина попытался покончить с собой в здании многофункционального центра (МФЦ) на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы, сообщил источник РБК в правоохранительных органах Москвы.
«Все обстоятельства выясняются», — сообщил он.
На место происшествия следуют экстренные службы, написал телеграм-канал 112. 50-летнего пострадавшего везут в больницу с ожогами.
SHOT уточнил, что из здания МФЦ эвакуировали 150 человек. Пострадавший, по данным телеграм-канала, находится в тяжелом состоянии.
Mash отмечает, что утром пострадавший приходил в отделение — регистрировался на поиск работы.
Материал дополняется
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram