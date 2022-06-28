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Мужчина поджег себя в Кирове у здания правительства

Здание правительства Кировской области
Здание правительства Кировской области (Фото: Wikimedia Commons)

Мужчина поджег себя у входа в здание правительства Кировской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального УМВД. Как пишет Telegram-канал Baza, у мужчины парализована правая часть тела, однако он не мог попасть в больницу на лечение.

Как сообщили РБК в пресс-службе областного управления МВД, личность мужчины установлена, это местный житель. Спасти мужчину удалось очевидцу, который пытался потушить огонь, а также сотрудникам полиции, находившимся в районе Театральной площади Кирова около 17:00.

«Патрульный наряд полиции немедленно пришел на помощь гражданину. Потушили пламя, оказали первую помощь, вызвали медиков. Мужчина доставлен в больницу. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — добавили в УМВД.

По данным Baza, пострадавший находится в реанимации.

Теги
новости Кировская область поджог

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