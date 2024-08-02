Теплоход со 170 пассажирами сел на мель в Ладожском озере

Теплоход отклонился от курса в районе острова Коневец в Ладожском озере и сел на мель. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, никто не пострадал

Фото: sztproc / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за севшего на мель пассажирского теплохода «К.А.Тимирязев» в Ладожском озере, сообщило ведомство в телеграм-канале. В результате происшествия пострадавших нет.

По предварительной версии, 2 августа теплоход, который шел по маршруту остров Валаам — Санкт-Петербург, отклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины происшествия устанавливаются. На борту теплохода находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

В середине июня в Нижегородской области пассажирский теплоход «Октябрьская революция» сел на мель и получил пробоину ниже ватерлинии на Волге. Происшествие произошло на 873-м км реки, в районе города Балахны.