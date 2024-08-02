Теплоход со 170 пассажирами сел на мель в Ладожском озере
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за севшего на мель пассажирского теплохода «К.А.Тимирязев» в Ладожском озере, сообщило ведомство в телеграм-канале. В результате происшествия пострадавших нет.
По предварительной версии, 2 августа теплоход, который шел по маршруту остров Валаам — Санкт-Петербург, отклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины происшествия устанавливаются. На борту теплохода находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, соблюдение прав пассажиров, а также даст оценку действиям ответственных лиц.
В середине июня в Нижегородской области пассажирский теплоход «Октябрьская революция» сел на мель и получил пробоину ниже ватерлинии на Волге. Происшествие произошло на 873-м км реки, в районе города Балахны.
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