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Общество ,  
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Теплоход «Октябрьская революция» получил пробоину в Нижегородской области

Теплоход получил пробоину в Нижегородской области, пострадавших нет
Фото: ptprok / Telegram
Фото: ptprok / Telegram

Пассажирский теплоход «Октябрьская революция» в пятницу днем попал на мель и получил пробоину ниже ватерлинии на Волге в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел на 873-м км Волги в районе города Балахны. «При расхождении с теплоходом «Иван Бунин» пассажирский теплоход «Октябрьская революция» допустил соприкосновение с грунтом, в результате чего образовалась пробоина обшивки корпуса судна ниже ватерлинии», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что серьезных последствий произошедшее не повлекло: судовой ход не перекрыт, утечки нефтепродуктов нет и пострадавших не имеется.

Теплоход и прогулочное судно столкнулись под мостом в Петербурге
Общество

«Октябрьская революция» шел из Москвы в Астрахань. Сейчас теплоход отбуксирован к причалу Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде для ремонта.

26 мая под Литейным мостом в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочное судно «Чайка-СПГ». А в ночь с 23 на 24 мая на Неве столкнулись еще два теплохода. Во время туристической прогулки один теплоход при развороте столкнулся с другим, в результате чего второй теплоход врезался в опору Благовещенского моста. Ни в каком из инцидентов никто не пострадал.

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Теги
Нижегородская область теплоход пробоина

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