ФСБ нашла производство фальшивых Marlboro и Kent на ₽800 млн

ФСБ изъяла фальшивые Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигареты под белорусской маркой Корона Kalipso, общая стоимость контрафактной продукции — 800 млн руб., говорит источник РБК

Фото: Источник РБК

В четверг, 1 августа, сотрудники ФСБ провели выемку документов на Калужской табачной фабрике (КТФ), складах и офисах ее зависимых компаний, рассказал РБК источник, знакомый с ходом проверки, и подтвердил источник, осведомленный о ее проведении. По словам обоих источников, в мероприятиях принимали участие сотрудники Федеральной налоговой службы.

«Мероприятия связаны с пресечением выявленных фактов производства неучтенной табачной продукции и уклонения от уплаты налогов», — уточнил один из источников РБК.

На складах КТФ силовики нашли контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты Корона Kalipso, которые производились под видом настоящих на производственных линиях калужской фабрики, говорит один из источников РБК. По его словам, сотрудники ФСБ изъяли больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактные сигареты. «Стоимость контрафактных немаркированных сигарет, в том числе с нанесенными поддельными марками акцизного сбора, составляет около 800 млн руб.», — говорит источник РБК, знакомый с ходом проверки.

Фото: Источник РБК

РБК направил запрос на Калужскую табачную фабрику.

Калужская табачная фабрика позиционирует себя как российский производитель табачных изделий «в различных ценовых сегментах: от эконом до премиальных марок сигарет», следует из информации на сайте предприятия. Там же сообщается, что фабрика работает по всей России и странам СНГ. Предприятие выпускает сигареты таких марок, как G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, «Аргумент», «Титан», Laser и другие.

Компанию ООО «КТФ», которой принадлежит марка «Калужская табачная фабрика», зарегистрировали в ноябре 2017 года. Учредители — Гряча Кавалян (доля в уставном капитале 50%), а также Ваге Григорян и Артур Мхитарян (по 25%). «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в 2019 году писал, что КТФ может быть связана с группой «Ташир». В группе настаивали, что связь ограничивается лишь сдачей фабрике в аренду помещения. В 2023 году ООО «КТФ» получила прибыль 78,57 млн руб., выручка составила 508,57 млн руб.

В феврале 2019 года ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента закупил у Калужской табачной фабрики сигареты на 19,05 млн руб. В управделами президента закупку тогда объяснили «обычной коммерческой деятельностью», которая ведется не на бюджетные деньги.

Video

Григорян в 2022 году рассказывал РИА «Новости» о планах выйти на азиатский рынок. «Недавно компания участвовала в международном форуме World Tobacco Middle East, который прошел в Дубае… Вход на восточный рынок, который знаменит своей спецификой, должен происходить плавно, но за счет таких регулярных поездок, на которых мы презентуем не только бренд Калужской табачной фабрики, но и в принципе российского производителя никотиносодержащей продукции... Было много общения с потенциальными партнерами, договоренности на счет экспорта, ведь там были представители компаний со всего мира», — говорил он.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам 2023 года доля незаконного оборота сигарет в России оценивалась в 12,6%, а в Калужской области — 28%. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручала правоохранительным и контрольным органам добиться сокращения нелегального рынка.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров называл табачную индустрию в числе уязвимых с точки зрения распространения схем ухода от налогов. «Есть несколько моделей возникновения схем. Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему. Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше. У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — объяснял Егоров в интервью РБК.

Налоговики проанализировали рынок табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе производителей сигарет, говорит источник РБК, близкий к ФНС.

«Сопоставляли объемы сырья и выхода готовой продукции, заказанных и израсходованных марок, кодов маркировки, прослеживали цепочки и товарно-денежные потоки от покупки сырья и производства до конечной розницы, — рассказал он. — В итоге был выявлен ряд производителей табачной продукции, имеющих высокие налоговые риски, в том числе КТФ. Сейчас на предприятии проводится выездная налоговая проверка».