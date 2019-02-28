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Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб.
Всего учреждение получило более 360 тыс. единиц табачной продукции. Закупки проводятся у единственного поставщика — Калужской табачной фабрики
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На сайте госзакупок 27 февраля опубликовано несколько заказов, сделанных ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», относящимся к управлению делами президента. Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.

Так, в один из лотов на сумму в 2,289 млн руб. входит закупка 42 тыс. сигарет. В общей информации о лоте указывается, что закупка у единственного поставщика «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Заказчик — Санкт-Петербургский филиал ТД «Кремлевский».

Поставщиком сигарет, согласно протоколу (*pdf) закупки стало ООО «КТФ» — Калужская табачная фабрика. Согласно плану закупок товаров, продукция должна быть отгружена в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. В общей сложности ТД «Кремлевский» закупил более 360 тыс. единиц товара. В документах не уточняется, имеется ли в виду под единицей измерения одна сигарета или одна пачка. Таким образом, средняя цена составляет порядка 52 руб. за штуку товара. Согласно данным открытых источников, минимальная розничная цена за одну пачку сигарет предприятия КТФ находится в диапазоне 69 -72 руб.

На сайте Калужской табачной фабрики указано, что предприятие работает «в сегменте элитных брендовых марок сигарет».

Общество
Transparency International оценила госзакупки без конкурса в ₽418 млрд

В октябре 2018 года на сайте госзакупок появилась информация о том, что ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» заключило семь контрактов с «Остров Логистик» на поставку икры летучей рыбы по $48,77 тыс. за каждый. Общая сумма покупки составила около 22,6 млн руб., за эти деньги должно было быть поставлено порядка 210 кг икры. В управделами президента позднее пояснили, что закупка производилась в рамках договора на обслуживание сети «Якитория».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: сигареты, табакокурение, Управление делами президента
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