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ВШЭ составила рейтинг мер научной поддержки в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опросили руководителей 577 научных организаций и университетов в рамках исследования «Делаем науку в России». Респонденты должны были рассказать об опыте использования инструментов государственной поддержки в течение последних трех лет.

В первую очередь участники опроса выделили финансовые меры поддержки — государственное задание на научно-исследовательские работы, гранты, субсидии, премии и стипендии молодым ученым. Речь идет в том числе и о стартовавшей в 2021 программе поддержки вузов «Приоритет-2030».

Также респонденты отметили гранты на обновление приборной базы ведущих научных организаций, поддержку исследований, выполняемых аспирантами, гранты вузам на студенческое предпринимательство.

В конце рейтинга оказались меры, которые характеризуются узкой целевой направленностью. Среди них проекты создания высокотехнологического производства, а также крупных научных установок класса мегасайенс.

Комментируя для РБК результаты опроса, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в научных организациях положительно отметили меры поддержки, которые стартовали недавно. Речь в частности идет о поддержке молодых ученых и развитии предпринимательского потенциала выпускников.

«Участники опроса со стороны вузов видят большие перспективы для своего развития и позитивно смотрят в будущее. В совокупности мы понимаем, что существующие меры поддержки работают, их необходимо развивать и совершенствовать», — сказал Фальков.

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Ранее ВШЭ сообщала и о других исследованиях в рамках проекта «Делаем науку в России». В частности руководители научных организациях рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе. Среди них назывались высокая административная нагрузка в связи с подготовкой отчетности, проблемы с ввозом научного оборудования из-за рубежа, ограничение доступа к иностранным базам данных научных публикаций, а также патентам.

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НИУ ВШЭ наука Минобрнауки Валерий Фальков
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