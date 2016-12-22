Обвиняемый в 60 убийствах не признал свою вину и отказался дать показания

Экстрадированный из Австрии Аслан Гагиев​, которого следствие подозревает в совершении 60 убийств, в том числе заказных, отказался признать свою вину и дать показания, сообщает Следственный комитет.

Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества из трех банд, действовавших на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания. «Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях, по указанию руководителя их участники могли совершать преступления и за их пределами», — уточняет СКР.

Всего Гагиев, как считает следствие, совершил более 49 преступлений, в результате которых в этих регионах были убиты 60 человек — чиновники, бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов.

В частности, его обвинили в убийствах жителей Северной Осетии Т.Кадзаева, интересы которого, как указывает СКР, «не совпали с интересами обвиняемого», «негативно отзывавшегося о Гагиеве» В.Лалиева, и А.Торчинова, который ранее был в составе банды, но собирался из нее выйти.​ Также в числе убитых по указанию Гагиева сотрудник прокуратуры О.Озиев, который «помешал бизнес-интересам обвиняемого». Эти убийства были совершены в 2012–2013 годах.

Обвинения Гагиеву предъявлены по статьям об организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ).

«Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал и от дачи показаний отказался», — говорится в сообщении СКР.

Теперь следователи начали процедуру получения согласия Австрии (как выдавшей стороны) на предъявление ему обвинений.

В международный розыск Гагиева объявили в 2014 году, его задержали в Австрии год спустя. Еще два года местные суды рассматривали вопрос об его экстрадиции по запросу Москвы — соответствующее решение принял Верховный суд Вены в сентябре 2017 года. Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию 20 июня.