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Россияне за год в два раза увеличили траты на витамины

Россияне на фоне пандемии начали активнее скупать витамины и БАД. Эксперты предупреждают, что тяга к самолечению, даже в случае с витаминами, может быть опасна

За год продажи витаминов и биологически активных добавок (БАД) выросли в 2,5 раза, следует из данных интернет-аптеки «Сбер Еаптека». Только в июне 2022 года рост продаж в категории составил 25%, а самым популярным у россиян оказался витамин C.

В ходе исследования сравнивались календарные периоды с июля 2020 года по июнь 2021 года и с июля 2021 года по июнь 2022 года.

Среди витаминов и БАД рекорды по росту продаваемости поставили:

  • препараты, которые содержат витамин C (рост в 2,7 раза за период);
  • препараты, которые содержат витамин D (рост в 2,4 раза за период);
  • препараты магния (в 2,4 раза);
  • поливитамины (рост в 2 раза за период).

За первые шесть месяцев 2022 года самыми популярным у россиян стал витамин C. Препараты с его содержанием входили в каждый второй заказ или 50% от продаж всех витаминов и БАД, следует из данных «Сбер Еаптека». Второй по популярности — витамин D, такие лекарственные средства приобретал каждый четвертый (26%). На третьем месте — препараты магния и поливитамины (по 12% доли у каждого).

В сравнении со вторым полугодием 2021 года объем продаж упаковок витаминов и БАД в России вырос на 16%.

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Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева оценивая данные, предоставленные «Сбер Еаптека», в разговоре с РБК предположила, что речь идет о «росте культуры потребления БАД». Кроме того значимым фактором она назвала пандемию, из-за которой витамины, укрепляющие иммунитет, оказались востребованы в первую очередь.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК также предположила, что тревожность из-за COVID-19 стала основным фактором роста спроса на витамины и БАД. «Массовая информации об ужасах ковида сильно повысила тревожность населения и желание найти «серебряную пулю» для спасения. При этом, поскольку о действенных лекарствах для профилактики информации практически не было, население стало скупать то, что было знакомо– антибиотики, витамины, БАДы и любые антивирусные средства, реклама которых проходила в СМИ», — констатирует она. Кроме того, отмечает Попович, для россиян характерна тяга к самолечению, обусловленная в том числе и недоверием к системе здравоохранения.

«Еще одной причиной является слабая просветительская работа относительно того, что такое витамины, и тем более иные БАДы, в каких случая их прием необходим, а когда это может быть вредно. Да и часто ли вам рассказывают врачи о необходимости проверить перед покупкой витаминов уровень микроэлементного насыщения вашего организма? Много ли у нас в здравоохранении специалистов, которые могут дать правильный совет о нужных нутриентах на основе детального анализа? Да и каждый ли человек готов заплатить за такой анализ? Вот и идут наши люди «наобум», покупая то, что посоветует сосед, аптекарь или блогер. И это очень опасно. Витамины нужны, но только правильные, нужные именно вам, причем в правильной комбинации и правильной дозировке», — подчеркивает эксперт.

В конце июля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в трех регионах — в Москве, в Белгородской и Московской областях. Начать эксперимент предлагается с марта 2023 года. При онлайн-продаже лекарств аптеки будут обязаны обеспечить сверку личности гражданина, которому выписали рецепт, с тем, кому препарат доставят.

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Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
витамины БАД аптеки
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