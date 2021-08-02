Что стало сигналом для Москвы. Самое актуальное о пандемии на 2 августа
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
В России выявили 23 508 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек, умерли более 160,1 тыс. (плюс 785 за сутки).
- С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12%, и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
- Основной показатель при принятии решений о введении новых ограничений в Москве — заполняемость больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин. «Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — пояснил он.
- В Петербурге полностью вакцинировались от COVID-19 более 1 млн человек. По данным властей, коллективный иммунитет в Петербурге будет достигнут при вакцинации 2,6 млн горожан.
- Вакцинация помогает защитить от коронавируса не только того, кто привился, но и его коллег, членов семьи, вносит вклад в формирование общего популяционного иммунитета, сообщили опрошенные РБК эксперты.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
- Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции связана с генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови, объяснил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
- Полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более миллиона человек. Только 0,5% из них после этого заразились инфекцией, сообщил гендиректор разработавшего вакцину новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 196,5 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 198,3 млн человек, более 4,2 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,0 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,6 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн), на четвертом — Франция (6,2 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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В Берлине задержали около 600 человек во время митингов противников ограничений из-за COVID-19, всего на улицы столицы Германии вышли несколько тысяч человек.
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Визовые центры Венгрии начнут выдавать туристические визы россиянам со 2 августа.
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Apple удалила из AppStore приложение для знакомств противников прививок.
- Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19. По словам Энтони Фаучи, из-за штамма «дельта» ситуация будет ухудшаться, несмотря на большое число привитых от коронавируса.