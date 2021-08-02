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Пандемия коронавируса ,  
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Что стало сигналом для Москвы. Самое актуальное о пандемии на 2 августа

Миллион вакцинированных в Петербурге, почему некоторые люди не болеют COVID, Фаучи предсказал ухудшение ситуации в США, как принимали решение о карантинных ограничениях в Москве. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 23 508 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек, умерли более 160,1 тыс. (плюс 785 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12%, и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
Общество

  • Основной показатель при принятии решений о введении новых ограничений в Москве — заполняемость больничных коек, рассказал РБК мэр столицы Сергей Собянин. «Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — пояснил он.
  • В Петербурге полностью вакцинировались от COVID-19 более 1 млн человек. По данным властей, коллективный иммунитет в Петербурге будет достигнут при вакцинации 2,6 млн горожан.
  • Вакцинация помогает защитить от коронавируса не только того, кто привился, но и его коллег, членов семьи, вносит вклад в формирование общего популяционного иммунитета, сообщили опрошенные РБК эксперты.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции связана с генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови, объяснил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

  • Полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более миллиона человек. Только 0,5% из них после этого заразились инфекцией, сообщил гендиректор разработавшего вакцину новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 196,5 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 198,3 млн человек, более 4,2 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,0 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,6 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн), на четвертом — Франция (6,2 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

  • В Берлине задержали около 600 человек во время митингов противников ограничений из-за COVID-19, всего на улицы столицы Германии вышли несколько тысяч человек.

  • Визовые центры Венгрии начнут выдавать туристические визы россиянам со 2 августа.

  • Apple удалила из AppStore приложение для знакомств противников прививок.

  • Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19. По словам Энтони Фаучи, из-за штамма «дельта» ситуация будет ухудшаться, несмотря на большое число привитых от коронавируса.

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»


Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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