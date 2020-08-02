Неёлова объяснила уход Гармаша из «Современника» личными амбициями

Актриса Марина Неёлова заявила, что причиной стали «неоправданные ожидания» актера, а не творческий кризис, как писал Гармаш. По ее словам, актер живет в прошлом, тогда как театр движется по пути «разумной эволюции»

Сергей Гармаш (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актера Сергея Гармаша подтолкнули к уходу из театра «Современник» «личные амбиции» и «неоправданные ожидания», заявила РБК актриса театра Марина Неёлова.

Об уходе Гармаша стало известно 31 июля. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре «чудовищной» и заявил, что в нем идет «расправа над людьми». Актер упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». Война и мир» и отметил, что часть высказываний, прозвучавших в его рамках, были «кощунством, провокацией и даже преступлением». Гармаш считает, что нынешний художественный руководитель театра Виктор Рыжаков сначала подтолкнул актеров к участию в проекте, а затем отредактировал отснятый материал.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», — считает Неёлова. Она призвала не «оглядываться все время на прошлое» и отметила, что традиции — «это не застывшая форма, а разумная эволюция». По ее мнению, именно этим путем и идет Рыжаков.

«Итак, дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения» театра», — заключила актриса.