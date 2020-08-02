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Неёлова объяснила уход Гармаша из «Современника» личными амбициями

Актриса Марина Неёлова заявила, что причиной стали «неоправданные ожидания» актера, а не творческий кризис, как писал Гармаш. По ее словам, актер живет в прошлом, тогда как театр движется по пути «разумной эволюции»
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актера Сергея Гармаша подтолкнули к уходу из театра «Современник» «личные амбиции» и «неоправданные ожидания», заявила РБК актриса театра Марина Неёлова.

Об уходе Гармаша стало известно 31 июля. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре «чудовищной» и заявил, что в нем идет «расправа над людьми». Актер упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». Война и мир» и отметил, что часть высказываний, прозвучавших в его рамках, были «кощунством, провокацией и даже преступлением». Гармаш считает, что нынешний художественный руководитель театра Виктор Рыжаков сначала подтолкнул актеров к участию в проекте, а затем отредактировал отснятый материал.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», — считает Неёлова. Она призвала не «оглядываться все время на прошлое» и отметила, что традиции — «это не застывшая форма, а разумная эволюция». По ее мнению, именно этим путем и идет Рыжаков.

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
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Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

«Итак, дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения» театра», — заключила актриса.

В своем письме, в котором говорилось о его уходе, Гармаш также написал, что «кабинет Волчек был разрушен мгновенно». Дизайнер Екатерина Гердт, приемная дочь актера Зиновия Гердта, отрицает «разрушение» кабинета. «Так случилась, что я стала участником части событий, о которых так безжалостно, несправедливо и полностью обманно написал в своем письме Гармаш», — сказала РБК Гердт. По ее словам, она помогала Рыжакову с обустройством кабинета Галины Волчек (бывший худрук «Современника», скончалась в декабре 2019 года). Как пояснила Гердт, новых худрук отнесся к кабинету с «пониманием и деликатностью» и решил сохранить «максимум памяти и смысла». Дизайнер также подчеркнула, что это произошло «много позже» поминок Волчек.

«О каком разгроме идет сейчас речь? <...> Стыдно и совершенно несправедливо», — сказала Гердт.

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
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Александр Хованский

В свою очередь актриса «Современника» Алена Бабенко назвала выбор Гармаша достойным уважения. При этом она отметила, что не понимает причин его ухода. «Мы все растерялись и не знали, как реагировать на его уход, так как вышло все очень неожиданно. Из его речи было понятно, что останавливать его сейчас не стоит, а как разобраться во всей этой ситуации, наверное, покажет время», — сказала Бабенко.

Она также подчеркнула, что раскол в театре, о котором упомянул Гармаш, — это «какая-то тайная игра», о которой известно только самому артисту. «В театре это не обсуждалось», — отметила Бабенко.

Сергей Гармаш играл в «Современнике» с 1984 года. Галина Волчек была художественным руководителем театра с 1989 года. После ее смерти, в начале января, худруком был назначен Рыжаков.

Авторы: Майя Бобенко, Мария Лисицына
Теги: Сергей Гармаш, «Современник»
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