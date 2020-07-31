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Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова в разговоре с РБК заявила о том, что не видит в театре «Современник» никакой «катастрофической, чудовищной ситуации», о которой заявил Сергей Гармаш, покинувший театр.

Ранее Гармаш объявил об уходе из театра, его открытое письмо опубликовала газета «Московский комсомолец». Свое решение он объяснил «чудовищной ситуацией», которая сложилась в «Современнике». В частности, Гармаш раскритиковал проект «Диалоги «Современника». Война и мир», запущенный к юбилею победы в Великой отечественной войне. По мнению актера, некоторые прозвучавшие в проекте высказывания являются «кощунством, провокацией и даже преступлением». Гармаш сообщил, что подтолкнул к участию в проекте актеров худрук (в конце прошлого года театр возглавил Виктор Рыжаков), который «потом и отредактировал снятое».

«У Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь», — сказала она.

«В письме он пишет, что Галина Борисовна (Галина Волчек, бывший худрук «Современника», — РБК) всегда была против названия «модный театр». Но я считаю, что Виктор Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова. Он имеет в виду «востребованный театр». И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем», — добавила актриса.

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Хаматова подчеркнула, что она смотрела все что было «отцензурировано» в рамках проекта «Диалоги «Современника». Война и мир». «И это было сделано с такой любовью, которую видно даже по тому, как наложена музыка. Понятно, что трехчасовые разговоры на YouTube никто смотреть не будет, поэтому их пришлось монтажно сократить. Этот проект, насколько я знаю, инициатива Никиты Ефремова и еще нескольких молодых артистов. Да, у них другая точка зрения. Но просто запрещать им думать так, как они думают — неправильно. Я специально посмотрела, и я не вижу никаких следов преступления. Я считаю, что молодые люди должны ошибаться, должны иметь свою точку зрения, даже если она отличается от нашей», — подчеркнула она.

«В какой-то момент стало понятно, что Сергей Леонидович должен сделать какой-то внутренний выбор — или он готов работать, пробовать идти вперед, принимая нового художественного руководителя, или не готов и тогда он должен уйти. Мне кажется, это было достаточно логичным завершением. Я бы как художник поступила так же. Если бы я была не согласна с видением Виктора Рыжакова, я бы тоже ушла из театра и искала бы театр, где мне комфортно, в котором я разговариваю на одном языке», — добавила Хаматова.

Хаматова в разговоре с РБК назвала Гармаша «блистательным артистом». «Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повел себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков», — заключила она.

Чулпан Хаматова — российская актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь». Хаматова состоит в труппе Московского театра «Современник» с 1998 года. В текущем репертуаре театра играет роль Маши в постановке «Враги. История любви», ранее исполняла роль Катерины в спектакле «Гроза», Ирины в «Трех сестрах», Марии Стюарт в постановке «Играем… Шиллера!».

Материал дополняется.

Авторы: Майя Бобенко, Алена Прохоренко
Теги: театр, Чулпан Хаматова, «Современник»
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