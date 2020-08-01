Мексика вошла в тройку лидеров по числу умерших от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 46,6 тыс. человек, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель у себя в Twitter.

По состоянию на 31 июля всего в Мексике выявлено 424 637 случаев заболевания COVID-19, уточнил он. 46 688 человек умерли от коронавирусной инфекции, 278 618 выздоровели.

Мексика обогнала Великобританию по числу жертв COVID-19 и заняла третье место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Британии на данный момент зафиксировано более 46,2 тыс. смертей.

Первое место занимают США, где умерли свыше 153,3 тыс. человек. Далее идет Бразилия с 92,4 тыс.