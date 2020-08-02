Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 августа
Россия открыла границу с Абхазией и возобновит полеты в Швейцарию, в ВОЗ предупредили о затяжном характере пандемии — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 845,4 тыс. (плюс 5462 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 058 человек (плюс 95 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 646,5 тыс. человек.
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. С начала пандемии в Москве от последствий COVID-19 умерли 4473 человека.
Аналитики Wildberries сообщили, что в конце июля в России на 78% вырос спрос на одноразовые и медицинские маски. В московском регионе число заказов этих товаров увеличилось на 88%. При этом спрос на многоразовые защитные маски снизился на 12%.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 17,39 млн, из них 675 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 17,79 млн человек, из них более 865 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,56 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,66 млн), на третьем — Индия (более 1,69 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (493,1 тыс.).
В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19. В японской столице за сутки выявили 472 новых случая заражения коронавирусом. Второй день подряд в Токио фиксируют более 400 новых случаев коронавируса.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Пандемия COVID-19 по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, заявили в ВОЗ. В организации отметили «ожидаемый затяжной характер» пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровне.
Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне. Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.