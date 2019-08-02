Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля

Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля

Предпринимателя, который угрожал взорвать машину в центре Москвы, признали виновным в хулиганстве. Сдаться полиции его уговорил лично глава Росгвардии

Дмитрий Шалай (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда. Он осенью 2018 года требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым и угрожал взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске у Кремля.

Бизнесмена признали виновным в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК).

Суд зачел в срок наказания время, которое осужденный уже провел в СИЗО — по схеме день за полтора, передает ТАСС. Помимо этого, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что на иждивении у Шалая находятся пожилые родители, супруга-инвалид и малолетние дети.

Предпринимателю назначили наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Помимо этого, суд постановил, что газовый баллон — вещественное доказательство — должен быть уничтожен.