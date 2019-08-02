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Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Предпринимателя, который угрожал взорвать машину в центре Москвы, признали виновным в хулиганстве. Сдаться полиции его уговорил лично глава Росгвардии
Дмитрий Шалай (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда. Он осенью 2018 года требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым и угрожал взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске у Кремля.

Бизнесмена признали виновным в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК).

Суд зачел в срок наказания время, которое осужденный уже провел в СИЗО — по схеме день за полтора, передает ТАСС. Помимо этого, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что на иждивении у Шалая находятся пожилые родители, супруга-инвалид и малолетние дети.

Предпринимателю назначили наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Помимо этого, суд постановил, что газовый баллон — вещественное доказательство — должен быть уничтожен.

Общество
Золотов лично убедил сдаться угрожавшего совершить взрыв возле Кремля

3 октября бизнесмен приехал на Васильевский спуск на автомобиле Mercedes Gelandewagen. Прибывшим на место сотрудникам полиции Шалай заявил, что в машине находится взрывоопасный предмет, сообщали РБК в столичном управлении МВД. Мужчина потребовал личной встречи с Золотовым либо президентом России Владимиром Путиным.

Глава Росгвардии, приехавший на встречу с Шалаем, убедил его сдаться полиции, рассказывал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Газовый баллон из его машины изъяли. На встрече в Золотовым бизнесмен сообщил, что долгое время пытался встретиться с Путиным, чтобы рассказать ему «об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе», сообщала Росгвардия.

5 октября Шалая арестовали. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить бизнесмена к трем годам лишения свободы. Шалай настаивал, что совершил административное правонарушение, а не уголовное преступление, и не признал вину.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Виктория Степанова
Теги: Тверской суд, Приговор
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