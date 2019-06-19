Угрожавший взрывом на Васильевском спуске мужчина не признал вину

Дмитрий Шалай, угрожавший взрывом на Васильевском спуске у Кремля и требовавший встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым и руководством страны, не признал свою вину. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Дмитрию Шалаю продлили срок содержания под стражей до 30 ноября, заявила РБК пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Светлана Скачкова. «Очередное судебное заседание по этому делу запланировано на 11 июля в 12:30», — добавила она. «Шалай Д.Ю. вину в инкриминируемом преступлении не признал, на данной стадии судебного разбирательства показания не давал», — добавили в пресс-службе суда.

Заседание по делу Шалая было запланировано на сегодняшний день, однако в связи с неявкой свидетелей оно было перенесено. Было оглашено обвинительное заключение и установлен порядок исследования доказательств, однако самого Шалая еще не опрашивали.

Шалая обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как пишет «РИА Новости», Шалай настаивает, что не совершал уголовного преступления. «Я не признаю вину. Я совершил административное правонарушение, но не уголовное», — заявил он.

В среду, 3 октября 2018 года, на Васильевский спуск в Москве приехал автомобиль Mercedes Gelandewagen, водителем которого был Шалай. В пресс-службе главного управления МВД по столице рассказали РБК, что, когда на место прибыли сотрудники полиции, водитель заявил им, что в автомобиле находится взрывоопасный предмет. Он требовал организовать ему встречу с руководством страны. После беседы с главой Росгвардии Виктором Золотовым Шалай сдался полиции.