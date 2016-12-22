Золотов лично убедил сдаться угрожавшего совершить взрыв возле Кремля

Глава Росгвардии Виктор Золотов приезжал на Васильевский спуск в Москве, где мужчина угрожал взорвать автомобиль, и уговорил его отказаться от своих намерений. Об этом ТАСС рассказал бывший советник директора федеральной службы войск национальной гвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, сотрудники полиции остановили автовладельца в центре Москвы и сделали ему замечание за нарушение ПДД. В ответ на это мужчина заявил, что в его транспортном средстве находится газовый баллон, который он взорвет, если ему откажут во встрече с президентом России Владимиром Путиным или главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Как отметил Хинштейн, Золотову доложили о сложившейся ситуации, после чего он отправился на место инцидента. Приехав к Васильевскому спуску, глава Росгвардии сел в машину к мужчине. Они поговорили, после чего вместе вышли из автомобиля и достали оттуда баллон с газом. «Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, после чего мужчина был задержан», — уточнил депутат.

Хинштейн также сообщил, что владельцем автомобиля оказался предприниматель из Приморья, у которого возникли проблемы с бизнесом. По словам Хинштейна, эти проблемы не связаны с Росгвардией. «То есть, почему он потребовал встречу с Виктором Васильевичем, сказать сложно. Отмечу, что никаких претензий к Золотву и Росгвардии у него не было», — заключил Хинштейн.

Днем 3 октября на Васильевском спуске в Москве полиция остановила автомобиль, водитель которого въехал на площадь, несмотря на запрещающий дорожный знак. Находившийся за рулем мужчина потребовал встречи с руководством страны и угрожал совершить взрыв. Позднее мужчина сдался полиции. Он был доставлен в ОВД «Китай-город». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.