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VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Сибирь в огне ,  
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Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов
Фото: ФБУ «Авиалесоохрана» / ТАСС

На то, за какое время восстанавливаются сгоревшие леса, влияет множество факторов: климатические условия, плодородие почв, высоты лесного массива над уровнем моря, заявил порталу N+1 старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева Красноярского научного центра РАН Александр Брюханов.

По его словам, на севере Сибири сосне или лиственнице понадобится не менее ста лет, чтобы вырасти во взрослое дерево, на юге — 60–70 лет.

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«Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», — говорится в материале.

Ссылаясь на данные «Авиалесоохраны», Брюханов говорит, что по состоянию на конец июля пожары по всей России поразили территорию площадью 6,8 млн га. «Учитывая, что общая площадь природных пожаров (это по преимуществу лесные пожары, но не только) в России может варьироваться от 5 млн до 15 млн га в год, сегодняшняя ситуация не выглядит слишком катастрофической», — считает ученый.

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Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Министр природы Дмитрий Кобылкин 30 июля доложил, что в пяти регионах России площадь лесных пожаров с зонами контроля составил 2,7 млн га. Чиновник отметил, что это на 12% больше, чем в прошлом году.

Теги: Сибирь, лесные пожары
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