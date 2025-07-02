FT допустила причастность Украины к подрывам нефтетанкеров

За этот год по меньшей мере пять нефтяных танкеров пострадали от взрывов. Один из экспертов, опрошенных FT, допустил, что эти инциденты могут быть частью государственной диверсионной кампании Украины

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Серия атак на танкеры с использованием магнитных мин, произошедшая в этом году, побудила некоторых экспертов по безопасности предположить, что к инцидентам причастны спецслужбы Украины, пишет Financial Times (FT).

Газета называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala, принадлежащие греческим и кипрским судовладельцам. При этом Koala получил повреждения от взрыва в российском порту Усть-Луга в феврале. В мае судно было включено в санкционный список ЕС.

Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии, на нем был 1 млн барр. нефти. Однако тот факт, что корабль получил повреждения корпуса, а не борта, по мнению одного из экспертов, может указывать на иных исполнителей или причины инцидента.

«Остается ряд альтернативных версий, включая причастность ливийских игроков и других государственных акторов, у которых есть возможности и, вероятно, мотив», — сказал руководитель консультационного отдела группы экспертов по морской безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

FT отмечает, что данные систем слежения за судами показывают, что все пострадавшие корабли заходили в российские порты, занимающиеся перевалкой казахстанской нефти, не подпадающей под международные санкции. Минэнерго Казахстана отмечало, что на танкере, пострадавшего близ ливийских берегов, казахстанской нефти не было.

Причастность к инцидентам с танкерами «государственных акторов» допустила в марте Британская компания по управлению рисками в морских перевозках Ambrey. Она проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза, которые были связаны с перевозкой российской нефти, с декабря 2024-го, и выявила повреждения, схожие с таковыми от морских мин.

В Ambrey предположили, что мины могли установить водолазы, когда суда находились на маршруте в или из портов — в это время они замедляют ход. Установку взрывных устройств в самих портах аналитики фактически исключили из-за высоких рисков.