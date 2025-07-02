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Военная операция на Украине ,  
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FT допустила причастность Украины к подрывам нефтетанкеров

FT: за взрывами нефтяных танкеров может стоять Украина
Сюжет
Военная операция на Украине
За этот год по меньшей мере пять нефтяных танкеров пострадали от взрывов. Один из экспертов, опрошенных FT, допустил, что эти инциденты могут быть частью государственной диверсионной кампании Украины
Фото: Морспасслужба
Фото: Морспасслужба

Серия атак на танкеры с использованием магнитных мин, произошедшая в этом году, побудила некоторых экспертов по безопасности предположить, что к инцидентам причастны спецслужбы Украины, пишет Financial Times (FT).

Газета называет четыре судна, пострадавших от взрывов в районе борта этой зимой: Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala, принадлежащие греческим и кипрским судовладельцам. При этом Koala получил повреждения от взрыва в российском порту Усть-Луга в феврале. В мае судно было включено в санкционный список ЕС.

Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии, на нем был 1 млн барр. нефти. Однако тот факт, что корабль получил повреждения корпуса, а не борта, по мнению одного из экспертов, может указывать на иных исполнителей или причины инцидента.

«Остается ряд альтернативных версий, включая причастность ливийских игроков и других государственных акторов, у которых есть возможности и, вероятно, мотив», — сказал руководитель консультационного отдела группы экспертов по морской безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

FT отмечает, что данные систем слежения за судами показывают, что все пострадавшие корабли заходили в российские порты, занимающиеся перевалкой казахстанской нефти, не подпадающей под международные санкции. Минэнерго Казахстана отмечало, что на танкере, пострадавшего близ ливийских берегов, казахстанской нефти не было.

Недалеко от Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти
Общество
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Причастность к инцидентам с танкерами «государственных акторов» допустила в марте Британская компания по управлению рисками в морских перевозках Ambrey. Она проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза, которые были связаны с перевозкой российской нефти, с декабря 2024-го, и выявила повреждения, схожие с таковыми от морских мин.

В Ambrey предположили, что мины могли установить водолазы, когда суда находились на маршруте в или из портов — в это время они замедляют ход. Установку взрывных устройств в самих портах аналитики фактически исключили из-за высоких рисков.

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