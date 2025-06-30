Недалеко от Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти

Взрыв произошел 27 июня. Утечки нефти не произошло, экипаж судна также не пострадал. Судно должны отбуксировать в Грецию для оценки ущерба

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Танкер Vilamoura, который перевозил 1 млн баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии, сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers.

В результате взрыва затопило машинное отделение. Представитель компании подтвердил, что утечки нефти не произошло, экипаж не пострадал. Причины инцидента в настоящее время неизвестны. Судно буксируют в Грецию, где должны оценить масштабы повреждений.

Как уточняет агентство, с апреля Vilamoura дважды заходил в российские порты для перевозки казахстанской нефти: сначала в апреле в Усть-Лугу, а затем в мае посещал терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) около Новороссийска.

По данным Reuters, взрыв произошел 27 июня. Танкер вышел под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялся в Гибралтар — британскую территорию, расположенную на юге Пиренейского полуострова. Его должны отбуксировать в Грецию к 2 июля.

Согласно сервису MarineTraffic, Vilamoura в настоящее время находится в Восточном Средиземноморье.

В феврале Reuters со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности сообщил, что за месяц в Средиземном море взорвалось три танкера — нефтеналивной танкер Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum для перевозки химии близ Ливии, а также нефтяной танкер Seajewel в порту итальянского города Савона.

Все взрывы происходили отдельно друг от друга, а их причины остались неизвестны. В результате инцидентов никто не пострадал, разливов нефти зафиксировано не было.