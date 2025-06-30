Недалеко от Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти
Танкер Vilamoura, который перевозил 1 млн баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии, сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers.
В результате взрыва затопило машинное отделение. Представитель компании подтвердил, что утечки нефти не произошло, экипаж не пострадал. Причины инцидента в настоящее время неизвестны. Судно буксируют в Грецию, где должны оценить масштабы повреждений.
Как уточняет агентство, с апреля Vilamoura дважды заходил в российские порты для перевозки казахстанской нефти: сначала в апреле в Усть-Лугу, а затем в мае посещал терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) около Новороссийска.
По данным Reuters, взрыв произошел 27 июня. Танкер вышел под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялся в Гибралтар — британскую территорию, расположенную на юге Пиренейского полуострова. Его должны отбуксировать в Грецию к 2 июля.
Согласно сервису MarineTraffic, Vilamoura в настоящее время находится в Восточном Средиземноморье.
В феврале Reuters со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности сообщил, что за месяц в Средиземном море взорвалось три танкера — нефтеналивной танкер Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum для перевозки химии близ Ливии, а также нефтяной танкер Seajewel в порту итальянского города Савона.
Все взрывы происходили отдельно друг от друга, а их причины остались неизвестны. В результате инцидентов никто не пострадал, разливов нефти зафиксировано не было.
Читайте РБК в Telegram.
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов