В Екатеринбурге дали три года сооснователю «Смысловых галлюцинаций»

Музыканта осудили третий раз в жизни. Он получил срок за удар ножом собутыльника. Сам Бурдин заявил, что оговорил себя

Владимир Бурдин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Суд в Екатеринбурге приговорил сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина к трем годам колонии общего режима по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Кроме того, ему назначен один год ограничения свободы.

Следствие установило, что в прошлом ноябре Бурдин ударил ножом знакомого, с которым в одной компании распивал алкоголь. Сам музыкант отмечал, что был пьян и не помнил, как все произошло, — его разбудили уже силовики. Бурдин сначала признавал вину, а потом заявил, что оговорил себя «из чувства ложного товарищества».

«Хотел спасти товарищей, взял вину на себя. Я думаю, если бы были проведены дополнительные экспертизы, то результаты доказали бы мою непричастность», — отметил он во время заседания (цитата по e1.ru).

Музыканта осудил Верх-Исетский суд города по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ura.ru отмечает, что Бурдин ранее был судим за кражу и поножовщину. Вместе с барабанщиком Дмитрием Шитлиным они украли звукоусилительную аппаратуру для выступлений в 1991-м, спустя два года после создания «Смысловых галлюцинаций». За это Бурдин получил два года колонии. В 2000-х он покинул группу и начал сольную карьеру.

В 2017-м музыкант ударил ножом в магазине пьяного мужчину, который приставал к его жене. За это Бурдина отправили на лечение в психиатрический диспансер, учитывая, что в конце 1980-х тот находился в аналогичном учреждении, пытаясь уклониться от службы в армии.