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Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» не признал вину в ударе ножом

Владимир Бурдин
Владимир Бурдин (Фото: Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press)

Сооснователь музыкальной рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин не признал вину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

«Подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении. Он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества», — говорится в сообщении.

Музыканта обвиняют в преступлении по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением общеопасного способа.

Обвинение запросило Бурдину четыре года колонии общего режима, защита настаивает на оправдательном приговоре. Решение огласят в среду, 2 июля, в 11:00. Музыкант находился под стражей с ноября 2024 года.

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В 2018 году Бурдина отправили на принудительное лечение после инцидента, когда во время ссоры он ранил ножом мужчину. Тогда в суде сообщили, что 10 ноября 2017 года Бурдин находился в одном из магазинов сети «Магнит», где у него произошел конфликт с одним из посетителей. Бурдин ударил его ножом, после чего был задержан.

Судебная психиатрическая экспертиза показала, что музыкант страдает хроническим психическим расстройством, поэтому суд применил к нему меры медицинского характера, освободив от уголовного наказания.

Сам Владимир Бурдин сообщил тогда, что причиной конфликта, произошедшего в магазине, стали угрозы от потерпевшего в адрес музыканта и его жены.

«Начали приставать к ней [жене], хватать ее за руки. Я отбился, и мы забежали в магазин. <...> Но один из них, мой потерпевший, зашел. Причем пьяный, это подтвердили на экспертизе. Начал обзывать нас последними словами, угрожал убийством, расправой», — рассказал музыкант.

По его словам, его поставили на учет в психиатрической больнице еще в молодости, так как семья не хотела, чтобы его отправили в армию.

Бурдин вышел из психиатрической клиники к декабрю 2020 года и тогда же дал первый концерт после принудительного лечения. После выхода он развелся с женой.

Новое уголовное дело против Владимира Бурдина связано с нападением с ножом на знакомого в ноябре 2024 года. По версии следствия, во время совместного распития алкоголя между Бурдиным и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого Бурдин ударил его ножом, повредив печень. Бурдин был задержан и отправлен в СИЗО, дело рассматривается по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Поэт и музыкант Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с начала основания группы (1989 год) до 1993 года. Исполнял некоторые вокальные партии, играл на гитаре и ударных.

Группа «Смысловые галлюцинации» (прекратила существовать в 2017 году) наиболее известна своими песнями «Вечно молодой, вечно пьяный», «Зачем топтать мою любовь» и «Розовые очки», а также «Разум когда-нибудь победит» и другие. В 1991 году Бурдин ушел из группы.

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Полина Харчевникова
Смысловые галлюцинации вина причинение вреда здоровью
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