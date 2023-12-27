Умер один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

Александр Колбасов (Фото: veburdin / VK)

Один из основателей и гитарист первого состава группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер утром 26 декабря. Об этом РБК сообщил его друг, музыкант и продюсер Павел Здравомыслов.

«Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни... Он до последнего был в процессе, в записях участвовал... Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась», — добавил он.

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