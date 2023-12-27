 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

Умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов
Александр Колбасов
Александр Колбасов (Фото: veburdin / VK)

Один из основателей и гитарист первого состава группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер утром 26 декабря. Об этом РБК сообщил его друг, музыкант и продюсер Павел Здравомыслов.

«Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни... Он до последнего был в процессе, в записях участвовал... Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась», — добавил он.

Материал дополняется

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Виктория Громова Виктория Громова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 26 дек, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 26 дек, 16:53
Кулеба рассказал, как Столтенберг указал ему на место «среди равных» Политика, 17:01
Восьмилетний российский шахматист одержал вторую победу на ЧМ по рапиду Спорт, 16:59
В Киеве заявили о необходимости ремонта третьего участка метро Общество, 16:53
На Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада Политика, 16:52
Умер один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов Общество, 16:49
Военная операция на Украине. Карта на 27 декабря Политика, 16:40
Прокурор потребовал для участников «Маяковских чтений» до 7 лет колонии Политика, 16:26
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Какие потребности сегодня есть у покупателей на маркетплейсах Отрасли, 16:03
Опрос показал склонность богатых к кражам на кассах самообслуживания Общество, 16:02
Топливо дорожает, аэропорты повышают тарифы: что будет с авиабилетами Тренды, 15:51
В Венгрии сообщили о вопросах, мешающих встрече Орбана с Зеленским Политика, 15:48
Минстрой надеется на сохранение льготных ипотечных программ в 2024 году Недвижимость, 15:43
Школа в Находке объяснила номер на сцене с физруком в образе Снегурочки Общество, 15:40
Как повесить гирлянду-штору на окно или карниз Недвижимость, 15:38