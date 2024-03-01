В Серпухове взорвался газ в жилом доме

Фото: СК России по Московской области

В одном из жилых домов в подмосковном Серпухове взорвался газ, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Газ взорвался в доме на улице Чернышевского. Ведомство завело уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

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В СК уточнили, что у всех пострадавших диагностировали отравление угарным газом, среди них есть дети.

Проверку по факту произошедшего организовала региональная прокуратура. По информации ведомства, взрыв произошел около 14:00 мск в одной из квартир пятиэтажки. В результате были повреждены четыре квартиры, на месте начался пожар.

Жителей дома эвакуировали, уточнили в прокуратуре.

На фотографии, которую показал СК, видно, что обгорели верхние этажи здания. В МЧС уточнили, что горели четыре квартиры на четвертом этаже. Огонь охватил 155 кв. м, пожарные ликвидировали открытое горение.