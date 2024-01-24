В многоквартирном доме в Якутии произошел взрыв газа
В квартире многоквартирного жилого дома в городе Томмот в Якутии произошел взрыв газа, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
ЧП произошло в доме на улице Кирова. «Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения», — говорится в сообщении.
Из четырех пострадавших двоих с ожогами доставили в Алданскую центральную районную больницу. По данным телеграм-канала Shot, у двух пострадавших ожоги третьей степени, при взрыве выбило окна в доме.
На месте происшествия работают 41 человек личного состава Алданского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники, уточнили в МЧС.
18 января произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале, после чего начался пожар, огонь охватил 80 кв. м. Жильцы дома была госпитализированы «в крайне тяжелом состоянии». Погибла семья из пяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В региональном министерстве энергетики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, что стало причиной утечки газа.
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