В Киеве после покушения умер критиковавший Токаева активист
В Киеве умер казахстанский блогер Айдос Садыков, сообщила его жена Наталья на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева», — написала она.
18 июня на Садыкова было совершено покушение в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, когда тот вместе с женой находился в автомобиле. Издание «Страна» писало, что киллер использовал глушитель. Наталья Садыкова не пострадала.
Следствие заподозрило в причастности к покушению двух граждан Казахстана — Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева. О задержании последнего сообщила Генпрокуратура республики 21 июня. Жена Садыкова называла Каратаева казахским полицейским.
Токаев, комментируя произошедшее, заявил о готовности Астаны к сотрудничеству с Киевом, в том числе по линии Интерпола. Как пишет «Страна», Киев выступает против передачи материалов уголовного производства Казахстану и намерен добиваться экстрадиции Жаканбаева и Каратаева на Украину.
Блогер уехал на Украину в 2014 году и проживал в Киеве. В январе 2022 года Садыков активно поддерживал протесты в Казахстане. В 2023-м власти республики объявили его в розыск по статье о разжигании розни.