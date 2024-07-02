В Киеве после покушения умер критиковавший Токаева активист

Умер казахстанский блогер Айдос Садыков, в которого 18 июня стреляли в центре Киева. Его супруга возложила ответственность за произошедшее на Токаева, которого блогер называл «марионеткой» России

В Киеве умер казахстанский блогер Айдос Садыков, сообщила его жена Наталья на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева», — написала она.

18 июня на Садыкова было совершено покушение в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, когда тот вместе с женой находился в автомобиле. Издание «Страна» писало, что киллер использовал глушитель. Наталья Садыкова не пострадала.

Следствие заподозрило в причастности к покушению двух граждан Казахстана — Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева. О задержании последнего сообщила Генпрокуратура республики 21 июня. Жена Садыкова называла Каратаева казахским полицейским.

Токаев, комментируя произошедшее, заявил о готовности Астаны к сотрудничеству с Киевом, в том числе по линии Интерпола. Как пишет «Страна», Киев выступает против передачи материалов уголовного производства Казахстану и намерен добиваться экстрадиции Жаканбаева и Каратаева на Украину.

Подозреваемый в покушении в Киеве на критика Токаева сдался властям Общество Садыков был автором оппозиционного казахстанского телеграм-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). Он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе Токаева, которого называл «марионеткой в руках российского влияния». Блогер также рассказывал об «агентах Кремля» в окружении президента Казахстана.

Блогер уехал на Украину в 2014 году и проживал в Киеве. В январе 2022 года Садыков активно поддерживал протесты в Казахстане. В 2023-м власти республики объявили его в розыск по статье о разжигании розни.