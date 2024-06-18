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Политика ,  
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В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева

В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского активиста, критиковавшего Токаева
Айдос Садыков
Айдос Садыков (Фото: Aidos Sadykov / X)

В Шевченковском районе Киева неизвестный произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста и оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой подходил к своему автомобилю, сообщают «Страна.ua» и РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечает «Страна», киллер использовал глушитель. Садыков сейчас находится в тяжелом состоянии, его жена не пострадала. Из-за большого резонанса на место преступления приезжал и глава полиции области Андрей Небытов, отмечает издание.

Садыков — автор оппозиционного по отношению к властям Казахстана телеграм-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). С 2014 года он постоянно проживает в Киеве. На протяжении последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, обвиняя его в «работе на Россию». Также он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года. На родине он объявлен в розыск по статье о разжигании розни.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

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Обслуживание счета

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Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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