В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева

Айдос Садыков (Фото: Aidos Sadykov / X)

В Шевченковском районе Киева неизвестный произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста и оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой подходил к своему автомобилю, сообщают «Страна.ua» и РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечает «Страна», киллер использовал глушитель. Садыков сейчас находится в тяжелом состоянии, его жена не пострадала. Из-за большого резонанса на место преступления приезжал и глава полиции области Андрей Небытов, отмечает издание.

Садыков — автор оппозиционного по отношению к властям Казахстана телеграм-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). С 2014 года он постоянно проживает в Киеве. На протяжении последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, обвиняя его в «работе на Россию». Также он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года. На родине он объявлен в розыск по статье о разжигании розни.

Материал дополняется.