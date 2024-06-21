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Политика ,  
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Токаев поручил «принять меры» после нападения на казахстанца в Киеве

Токаев поручил найти виновных в нападении на казахстанского активиста в Киеве
Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на оппозиционера Садыкова в Киеве. Как писала жена пострадавшего, это двое граждан Казахстана, один из них — сотрудник полиции
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на казахстанского активиста Айдоса Садыкова в Киеве и «принять соответствующие меры», заявил пресс-секретарь главы республики Уали Берик в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве. По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. <...> Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», — написал он.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского телеграм-канала «Басе» (60 тыс. подписчиков). С 2014 года он постоянно проживает в Киеве, получив статус беженца. На протяжении последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и Токаева. В Казахстане Садыков объявлен в розыск по делу о разжигании розни.

Токаев поручил запросить у Киева данные о нападении на активиста Садыкова
Политика
Фото:UA.KyivPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Нападение на Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева: в него несколько раз выстрелили, когда он подъезжал к дому на машине вместе с женой Натальей. По данным «Страны», нападавший использовал глушитель. Супруга, находившаяся на пассажирском сиденье, не пострадала. Мужчина выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в украинской прокуратуре.

На Украине завели уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 украинского УК — покушение на умышленное убийство. Виновному может грозить до десяти лет лишения свободы.

Казахстанский президент поручил дипломатам направить официальные запросы в Киев для расследования нападения и заявил о готовности Астаны участвовать в процессе при необходимости.

Садыкова назвала «заказчиком» преступления Токаева. 21 июня она заявила в Facebook, что украинская полиция установила нападавших: это граждане Казахстана Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. По словам жены активиста, они приехали в Киев 2 июня, жили на съемной квартире и следили за Садыковым.

«Причем Мейрам Каратаев — сотрудник ДВД (департамент полиции. — РБК) Костанайской области, он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников», — рассказала она.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев нападение оппозиционер расследование подозреваемые

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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