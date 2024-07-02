Юристы рассказали, что грозит за мат в домовых чатах

За оскорбление в общем чате грозит штраф до 5 тыс. руб. Заявитель также может потребовать компенсацию морального вреда и оценить ее любой суммой. Нужно предоставить скриншоты, в некоторых случаях — заверить переписку у нотариуса

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Российский кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за оскорбление человека и применение в его отношении нецензурной лексики; где именно это произошло — в общем чате или ином публичном пространстве, значения не имеет, сообщила РБК юрист Алла Георгиева.

Накануне первый кассационный суд общей юрисдикции обязал жителя города Бор Нижегородской области компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. руб. семейной паре, с которой состоял в общем чате многоквартирного дома. В переписке мужчина обвинил супругов в расходовании средств товарищества собственников недвижимости на личные нужды, используя при этом оскорбления и мат. Супруги подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Георгиева отметила, что в общем домовом чате состоят как минимум 200-300 человек, поэтому оскорбительные слова и нецензурные выражения в адрес заявителей могли увидеть большое количество людей. «Многие обращаются с заявлением о привлечении к ответственности, это очень частая практика, она очень распространенная», — сказала она.

По словам юриста, человека за оскорбление можно оштрафовать (согласно ст. 5.61 КоАП, за унижение чести и достоинства другого лица предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан). Кроме того, на основании решения суда о привлечении к административной ответственности человек может подать гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда и оценить ее любой суммой. Заявитель может также потребовать защиты чести и достоинства и опровержения информации.

Для обращения в суд нужны доказательства, отметила Георгиева. Необходимо собрать скриншоты сообщений, чтобы приложить к заявлению, либо в некоторых случаях заверить переписку у нотариуса. Затем назначается лингвистическая экспертиза, на основаниях вывода специалиста суд решает, привлекать ли человека к ответственности или нет.

«Нецензурная лексика в таких делах должна быть конкретно направлена в адрес конкретного человека, то есть этого заявителя, и конкретно она должна исходить тоже от физического лица, а не бота. Потому что заявитель — это лицо, которое обладает правоспособностью, и, соответственно, ответчик тоже должен быть физическим лицом, который обладает возрастом привлечения к ответственности. Потому что, если это сказал пятилетний ребенок, понятно, что его к ответственности не привлечь», — добавила Георгиева.

Юрист в сфере недвижимости Олег Силкин сослался на п. 1 ст. 20.1 КоАП, по которому «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах» влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 руб. или арест на срок до 15 суток.

«Общедомовой чат является фактически таким же общественным местом, где могут находиться не только взрослые люди, но и дети. А это уже ключевой фактор для более тяжкой классификации правонарушения», — сообщил Силкин, отметив, что оскорбления в адрес родителей или законных представителей могут повлиять на психику несовершеннолетних.

Силкин также отметил, что правонарушение можно подтвердить через нотариуса. «Только несколько нотариусов по всей Москве берут на себя ответственность нотариально заверить переписку в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. — РБК). Обосновывается это тем, что участник переписки может в любой момент удалить сообщение, которое ранее писал, но только не в данном агрегаторе. Функция «прочтения» сообщения сразу блокирует удаление его у всех пользователей», — пояснил он.

В законах нет четкого определения перечня нецензурных слов. Роскомнадзор относит к матерным «четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения». С февраля 2021 года в России действуют поправки в законодательство, которые обязывают соцсети удалять сообщения с матом.