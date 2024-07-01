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Общество ,  
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Суд счел мат и клевету в домовом чате поводом для штрафа

Жителя Нижегородской области обязали компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. руб. за нецензурную брань и клевету в домовом чате. Он обвинял сотрудников товарищества собственников в расходовании средств на личные нужды
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по делу о ругани в общем чате многоквартирного дома с использованием нецензурной лексики. Инцидент произошел в городе Бор Нижегородской области, пишет «Российская газета».

Поводом для судебного разбирательства стала ссора мужчины с семейной парой, которые являлись сотрудниками товарищества собственников недвижимости (ТСН). В переписке в домовом чате он обвинил их в расходовании средств ТСН на личные нужды, используя при этом оскорбления и мат. Семья обратилась с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Результаты судебной лингвистической экспертизы выявили «негативную информацию в форме утверждений об истцах с применением отдельных выражений, обладающих признаками нецензурной брани». Вместе с тем, как отмечают в суде, ответчик не предоставил доказательств нецелевого расходования средств ТСН. В результате суды первой и апелляционной инстанции, а также кассационный суд встали на сторону истцов. С мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. и обязали его опровергнуть сообщения в домовом чате.

Административное наказание за использование нецензурной лексики предусмотрено в ст. 20.1 КоАП, при этом одновременно должно произойти нарушение общественного порядка. Так, за мат в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. За распространение нецензурной лексики в интернете размер штрафа увеличится до 30 тыс. — 100 тыс. руб.

Правительству РФ оказалось незнакомо понятие "нецензурная брань"
Общество
Фото:ИТАР-ТАСС
Единого перечня нецензурных слов, за которые грозит ответственность, не существует. Однако, согласно разъяснениям Роскомнадзора, к таким относятся «четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения».

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, в том числе нецензурной бранью.

Согласно результатам исследования Финансового университета при правительстве России, ненормативную лексику чаще всего используют жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Сургута и Хабаровска, реже всего — Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и подмосковных Химок.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Нижегородская область суд мат чаты
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