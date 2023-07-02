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Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан»

Океанограф Грэм-Джонс: микротрещины стали причиной взрыва на батискафе «Титан»
«Титан», отправившийся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник», пропал с радаров утром 18 июня. Спустя неделю Береговая охрана США обнаружила его обломки, все пять членов экипажа погибли
Части подводного аппарата Титан
Части подводного аппарата Титан (Фото: Paul Daly / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Взрыв на «Титане» мог быть вызван микротрещинами в корпусе батискафа, которые образовались в результате его многолетней эксплуатации. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent.

«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — сказал ученый.

В разговоре с Associated Press он добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву. «Да, [углеродные] композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы», — отметил Грэм-Джонс.

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома, в свою очередь, отметил, что вытянутая форма «Титана» могла увеличить внешнее давление.

«Титан», отправившийся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник», пропал с радаров утром 18 июня, спустя менее чем два часа с момента погружения. На его борту находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, управлявший батискафом, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Поиски аппарата проводились на площади около 20 тыс. кв. км, к ним привлекли специалистов из нескольких стран и три специальных судна. 22 июня Береговая охрана США обнаружила обломки подлодки на дне океана, неподалеку от затонувшего «Титаника». Там предположили, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Все, кто находился на судне, погибли.

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28 июня поднятые со дна океана обломки доставили в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. На кадрах, опубликованных Associated Press, видны некоторые части подлодки, подвешенные на кране. Агентство отмечало, что их изучение поможет экспертам продвинуться в определении причины произошедшего.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Титаник батискаф трещина взрыв
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