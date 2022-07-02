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Патриарх Кирилл приехал в Калининград

Патриарх Кирилл, архиепископ Серафим, Антон Алиханов (справа налево) и&nbsp;Виктор Лиина (второй слева)
Патриарх Кирилл, архиепископ Серафим, Антон Алиханов (справа налево) и Виктор Лиина (второй слева) (Фото: patriarch.press / VK)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Калининград, сообщается на сайте патриархии.

Патриарх приехал в город днем 2 июля. В аэропорту Храброво его встретили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

Накануне в пресс-службе главы РПЦ сообщили, что в рамках поездки патриарх возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии и совершит всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя.

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Также глава РПЦ собирается освятить собор равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде и провести в нем Божественную литургию.

Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Мира в Калининграде начали строить 15 апреля 2007 года, когда патриарх Кирилл был митрополитом Калининградским и Смоленским. Он заложил первый камень этого сооружения. Затем строительство приостанавливали на несколько лет. Весной 2016 года работы возобновили.

Высота храма от основания до креста на главном куполе составляет 46 м, а до самой высокой отметки (колокольня храма) — 56 м. Его могут одновременно посещать до 600 человек. Храм должен стать вторым по высоте в Калининграде после кафедрального собора Христа Спасителя, который находится на площади Победы.

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Ранее, 19 июня, после освящения Спасского собора в Пензе, патриарх заявил, что считает сооружение храмов в России «божьим чудом». Он обратил внимание, что в Европе и США перестали возводить такие постройки, тогда как в России их число только растет.

Теги
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