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В лесах Амазонии вырубили рекордное с 2016 года число деревьев

С января по июнь площадь лесов в Амазонии сократилась на 3,7 тыс. кв. км. «Сухой сезон только начался, а мы уже бьем рекорды по уничтожению окружающей среды», — заявляют экологи, которые критикуют политику президента Болсонару
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Фото: Bruno Kelly / Reuters

За первые шесть месяцев 2022 года в лесах бразильской Амазонии вырубили 3750 кв. км деревьев, сообщает RTE со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE). Это рекордный показатель с 2016 года, когда начали вести учет этих данных.

Предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом году, тогда площадь лесов в бассейне реки Амазонки сократилась на 3750 кв. км за полгода.

Как отмечает институт, новая статистика не учитывает последние шесть дней июня — месяца, когда в Амазонии фиксировали самые сильные за последние 15 лет лесные пожары. По данным INPE, в июне произошло более 2,5 тыс. пожаров. Это худший показатель с июня 2007 года, когда институт зарегистрировал более 3,5 тыс. пожаров.

Уровень гибели лесов Амазонии достиг максимума за 15 лет
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Фото:Leo Correa / AP

Всего с начала года, по данным института, в Амазонии произошло более 7,5 тыс. лесных пожаров. Это на 17% больше, чем в 2021 году, а также максимум с 2010 года.

«Сухой сезон в Амазонии только начался, а мы уже бьем рекорды по уничтожению окружающей среды», — заявила Кристиан Маццетти, представитель «Greenpeace Бразилии».

Экологи, а также оппозиция обвиняют президента Жаира Болсонару в том, что он поощряет развитие крупного бизнеса в  ущерб окружающей среде. В частности, речь идет о добыче полезных ископаемых и ведении сельского хозяйства на охраняемых территориях. Кроме того, противники Болсонару считают, что он поддерживает незаконную вырубку деревьев. 

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Саммари

Как писала Wall Street Journal, с 2018 года президент Бразилии сократил финансирование программы поддержки лесов Амазонии и способствовал развитию бизнеса в этом регионе. Он уверял инвесторов в том, что обезлесение не является проблемой.

В 2019 году Болсонару утверждал, что лесные пожары происходят в том числе из-за фермеров, которые освобождают лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. В качестве другой причины он называл жаркий, сухой и ветреный климат. Леонардо Ди Каприо, актер и сооснователь благотворительной организации Earth Alliance, пообещал выделить $5 млн Бразилии на помощь в борьбе с пожарами. Болсонару в ответ заявил, что актер выплачивает НПО, которые распространяют фото лесных пожаров, $500 тыс. При этом каких-либо доказательств бразильский лидер не привел. Ди Каприо отверг обвинения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Амазонка Бразилия вырубка лесов Жаир Болсонару Экология
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