В лесах Амазонии вырубили рекордное с 2016 года число деревьев

С января по июнь площадь лесов в Амазонии сократилась на 3,7 тыс. кв. км. «Сухой сезон только начался, а мы уже бьем рекорды по уничтожению окружающей среды», — заявляют экологи, которые критикуют политику президента Болсонару

Фото: Bruno Kelly / Reuters

За первые шесть месяцев 2022 года в лесах бразильской Амазонии вырубили 3750 кв. км деревьев, сообщает RTE со ссылкой на Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE). Это рекордный показатель с 2016 года, когда начали вести учет этих данных.

Предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом году, тогда площадь лесов в бассейне реки Амазонки сократилась на 3750 кв. км за полгода.

Как отмечает институт, новая статистика не учитывает последние шесть дней июня — месяца, когда в Амазонии фиксировали самые сильные за последние 15 лет лесные пожары. По данным INPE, в июне произошло более 2,5 тыс. пожаров. Это худший показатель с июня 2007 года, когда институт зарегистрировал более 3,5 тыс. пожаров.

Всего с начала года, по данным института, в Амазонии произошло более 7,5 тыс. лесных пожаров. Это на 17% больше, чем в 2021 году, а также максимум с 2010 года.

«Сухой сезон в Амазонии только начался, а мы уже бьем рекорды по уничтожению окружающей среды», — заявила Кристиан Маццетти, представитель «Greenpeace Бразилии».

Экологи, а также оппозиция обвиняют президента Жаира Болсонару в том, что он поощряет развитие крупного бизнеса в ущерб окружающей среде. В частности, речь идет о добыче полезных ископаемых и ведении сельского хозяйства на охраняемых территориях. Кроме того, противники Болсонару считают, что он поддерживает незаконную вырубку деревьев.

Читайте на РБК Pro Pro Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Исследования Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари

Как писала Wall Street Journal, с 2018 года президент Бразилии сократил финансирование программы поддержки лесов Амазонии и способствовал развитию бизнеса в этом регионе. Он уверял инвесторов в том, что обезлесение не является проблемой.

В 2019 году Болсонару утверждал, что лесные пожары происходят в том числе из-за фермеров, которые освобождают лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. В качестве другой причины он называл жаркий, сухой и ветреный климат. Леонардо Ди Каприо, актер и сооснователь благотворительной организации Earth Alliance, пообещал выделить $5 млн Бразилии на помощь в борьбе с пожарами. Болсонару в ответ заявил, что актер выплачивает НПО, которые распространяют фото лесных пожаров, $500 тыс. При этом каких-либо доказательств бразильский лидер не привел. Ди Каприо отверг обвинения.