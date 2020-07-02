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Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну. Под ней понимается информация, «распространение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб их репутации»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут запретить разглашать информацию о работе органов ведомства, составляющую профессиональную тайну. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Проект размещен в думской электронной базе.

Под профессиональной тайной в нем понимается информация, не содержащая гостайну, или служебная информация, «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также лица, уволенные из органов федеральной службы безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну», — говорится в проекте.

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Данные о деятельности органов безопасности, которые планируется опубликовать, должны пройти «экспертную оценку в органах безопасности», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Без разрешения экспертов публикация данных о работе органов ФСБ «в целях недопущения угроз безопасности» будет запрещена.

До этого, в апреле, ФСБ предложила убрать из Сети некоторые данные о своей работе, в частности о международных поездках руководства ведомства. Согласно информации на официальном портале проектов нормативных актов, законопроект был принят. ФСБ также сможет удалять из интернета данные об учрежденных ведомством СМИ или их финансировании, разрабатываемые службой проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства и данные о размещении ФСБ и ее органами заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ФСБ
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