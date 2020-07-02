Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну. Под ней понимается информация, «распространение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб их репутации»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности (ФСБ) могут запретить разглашать информацию о работе органов ведомства, составляющую профессиональную тайну. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Проект размещен в думской электронной базе.

Под профессиональной тайной в нем понимается информация, не содержащая гостайну, или служебная информация, «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации».

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также лица, уволенные из органов федеральной службы безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну», — говорится в проекте.

Данные о деятельности органов безопасности, которые планируется опубликовать, должны пройти «экспертную оценку в органах безопасности», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Без разрешения экспертов публикация данных о работе органов ФСБ «в целях недопущения угроз безопасности» будет запрещена.