ФСБ предложила убрать из Сети данные о международных поездках руководства

Удалить, в частности, предлагается сведения о международной деятельности ФСБ, а также о визитах и поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых службой

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Данные о структуре Федеральной службы безопасности могут удалить из списка информации о ее деятельности, размещаемой в интернете. Проект соответствующего указа президента Владимира Путина опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Документ разработан самой спецслужбой.

Сейчас этот список включает некоторые пункты, которые предусматривают «избыточную информацию» или «информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов» ФСБ, говорится в пояснительной записке к проекту. Исключить из перечня предлагается сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, а также о международной деятельности ФСБ, о визитах и поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых службой. В то же время проект не касается данных о работе ФСБ, размещение которых в Сети по закону является обязательным, отмечается в записке.

Исключить из списка информации о работе ФСБ, размещаемой в интернете, предлагается следующие сведения: