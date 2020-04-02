ФСБ предложила убрать из Сети данные о международных поездках руководства
Данные о структуре Федеральной службы безопасности могут удалить из списка информации о ее деятельности, размещаемой в интернете. Проект соответствующего указа президента Владимира Путина опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Документ разработан самой спецслужбой.
Сейчас этот список включает некоторые пункты, которые предусматривают «избыточную информацию» или «информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов» ФСБ, говорится в пояснительной записке к проекту. Исключить из перечня предлагается сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, а также о международной деятельности ФСБ, о визитах и поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых службой. В то же время проект не касается данных о работе ФСБ, размещение которых в Сети по закону является обязательным, отмечается в записке.
Исключить из списка информации о работе ФСБ, размещаемой в интернете, предлагается следующие сведения:
- о СМИ, учрежденных ведомством, а также об их финансировании ФСБ или его отсутствии;
- акты ФСБ, а также информацию о внесении в них изменений, признании их утратившими силу и о госрегистрации таких документов;
- проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, разрабатываемых ФСБ; проекты концепций и техзаданий на разработку проектов федеральных законов; проекты нормативных правовых актов ведомства, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, а также устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер;
- о размещении ФСБ и ее территориальными органами заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
- порядок и результаты деятельности комиссии ФСБ по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих органов ведомства и урегулированию конфликта интересов, в том числе порядок подачи заявлений для рассмотрения комиссией.