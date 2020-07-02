Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

В среднем для «нормальной жизни» российской семье нужно 85,7 тыс. руб. в месяц, следует из опроса «Ромира». Прожить «нормально» на менее чем 20 тыс. руб. в месяц готовы 2%

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Им задали вопрос «Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для «нормальной жизни»?».

Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемый доход 90–120 тыс. руб.

Достаточным бюджет в 45–60 тыс. руб. указали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. На менее чем 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.