В России появятся 20 «Городов трудовой доблести»

Президент поддержал присвоение почетного звания 20 городам из 28, подавших заявки. Звание они получат в память о трудовом героизме их жителей в годы войны

Фото: ТАСС

Владимир Путин поддерживает предложение присвоить сразу 20 городам звание «Город трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы войны. Об этом президент сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Первые решения с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что за каждой подписью в поддержку этого решения стоит «глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны».

Президент перечислил список городов, которым будет присвоено почетное звание. Это Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.