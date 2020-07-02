В России появятся 20 «Городов трудовой доблести»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
«Барыс» перенес предсезонные сборы из-за карантина в Казахстане Спорт, 16:28 В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Общество, 16:12 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 16:09 В Шри-Ланке отпустили из-под стражи друзей арестованного ученого Общество, 16:08 Конституционный суд поддержал экспортеров в деле «дочки» «Газпром нефти» Экономика, 16:08 В Китае задержали криптоинвестора и миллиардера Чжао Донга Крипто, 16:07 Дружелюбный сосед: почему миллениалы выбирают коливинги и микрожилье Экономика шеринга, 16:00  Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 15:58 Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Политика, 15:55 Омбудсмен сообщила подробности инцидента со сброшенным на девочку пакетом Общество, 15:54 «Парковка у дома — риск». Угонщики вышли на охоту Авто, 15:53 В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице Общество, 15:42 СМИ назвали условия участия Кокорина в матче против «Зенита» Спорт, 15:39 Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам Финансы, 15:37
Общество ,  
0 

В России появятся 20 «Городов трудовой доблести»

Президент поддержал присвоение почетного звания 20 городам из 28, подавших заявки. Звание они получат в память о трудовом героизме их жителей в годы войны
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Владимир Путин поддерживает предложение присвоить сразу 20 городам звание «Город трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы войны. Об этом президент сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Первые решения с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что за каждой подписью в поддержку этого решения стоит «глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны».

Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Общество

Президент перечислил список городов, которым будет присвоено почетное звание. Это Саратов, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

«Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены», — сказал президент.

Звание «Город трудовой доблести» появилось в российском законодательстве 1 марта. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес в Госдуму в декабре 2019 года. Основанием для присвоения почетного звания могут стать госнаграды, которыми награждались городские предприятия, или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета самообороны СССР.

Помимо нового звания в России есть еще два звания для городов, чье население активно участвовало в войне и приближало победу. Звание «Город-герой» существует с советских времен. Им были удостоены 12 городов — Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск. Также с 2006 года в России утверждено звание «Город воинской славы». Оно присвоено 45 городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В их числе есть и те города, в которых не велись бои в годы Великой Отечественной — например, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.

Автор: Георгий Тадтаев
Материалы по теме
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Политика
Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
Общество
Кремль назвал предсказуемой реакцию Запада на статью Путина о войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter