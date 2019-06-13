Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Путин также поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений.

Президент постановил наградить этой медалью ветеранов. В частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

В указе отмечается, что медаль будет изготавливаться из материала серебристого цвета и иметь форму круга диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне будет изображен воин-победитель с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ) в левой руке. Правой рукой он будет писать на здании Рейхстага слово «Победа!». Изображения и надписи планируется сделать рельефными.

Медаль будет закрепляться с помощью кольца, пятиугольной колодки и муаровой ленты серого цвета, по краям которой будут синие полосы. Посередине ленты будут расположены пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов.