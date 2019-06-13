Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 0 EUR Бирж. 72,80 -0,34 Brent 61,54 -1,33% USD Нал. 65,23 63,84 EUR Нал. 73,44 72,15 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1274 -0,0055 BTC/USD Бирж. 8 270,40 +98,20 IMOEX 2 758,36 +0,24% RTSI 1 346,98 +0,27% DJIA 26 077,20 +0,28% Nasdaq 7 828,53 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,79%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,36%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,79%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,36%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13:12
Парламент Великобритании предложил блокировать выход компаний на биржу Финансы, 22:00 Помпео назвал ответственного за атаки на танкер в Оманском заливе Политика, 21:53 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 21:53 Трамп продлил на год санкции против Белоруссии Политика, 21:52 СМИ узнали о переходе футболиста «Спартака» в «Крылья Советов» Спорт, 21:39 Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль Общество, 21:28 Экипаж пострадавшего в Оманском заливе танкера взяли на борт эсминца США Общество, 21:23 Главного тренера сборной Сербии по футболу отправили в отставку Спорт, 21:23 В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя Общество, 21:18 Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова Политика, 21:14 Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Экономика, 21:07 Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования Общество, 21:01 В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало Общество, 20:51 «Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Бизнес, 20:46
Общество ,  
0 
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Путин также поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений.

Президент постановил наградить этой медалью ветеранов. В частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

В указе отмечается, что медаль будет изготавливаться из материала серебристого цвета и иметь форму круга диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне будет изображен воин-победитель с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ) в левой руке. Правой рукой он будет писать на здании Рейхстага слово «Победа!». Изображения и надписи планируется сделать рельефными.

Медаль будет закрепляться с помощью кольца, пятиугольной колодки и муаровой ленты серого цвета, по краям которой будут синие полосы. Посередине ленты будут расположены пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов.

Теги: Владимир Путин, медаль, ВОВ
Материалы по теме
Сергей Лавров ответил критикам проведения парадов в День Победы
Политика
Ворота главного храма Минобороны украсят панно в честь 28 панфиловцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter