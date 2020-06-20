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СМИ сообщили о продаже дома Илона Маска за $29 млн

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал за $29 млн один из своих домов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Маск купил этот дом за $17 млн у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса в 2012 году. В мае 2020 года он выставил особняк на продажу. Основателю SpaceX принадлежат еще пять домов этом районе, один из которых он использует в качестве школы для своих детей, сообщает газета.

О том, что Маск продал свой дом за $29 млн, также пишет New York Post.

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Как ранее передавала The Wall Street Journal, в начале мая Маск пообещал распродать почти все свое имущество. Свое решение предприниматель объяснил тем, что что хочет упростить себе жизнь. Он добавил, что сохранит лишь то, что вызывает у него сентиментальные чувства.

Forbes оценивает состояние Маска в $42,4 млрд. Предприниматель занимает 31-е место в списке самых богатых людей мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовалсовременной молодежи читать воспоминания Илона Маска наряду с отечественной и иностранной классикой. По его словам, это поможет понять, как появляются и реализуются новые идеи.

Теги: Илон Маск, недвижимость
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