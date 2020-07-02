Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
Налог на обмен валют: что будет с биткоином Крипто, 14:54 Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ Спорт, 14:46 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 14:39 В здании на Тверской в центре Москвы произошел пожар Общество, 14:37 СМИ анонсировали отставку главного тренера «Барселоны» Спорт, 14:35 «Союзмультфильм» не будет снимать продолжение мультфильма о Карлсоне Общество, 14:33 Лукашенко заявил о победе Белоруссии над COVID-19 Политика, 14:20 В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов Общество, 14:20 Глава Ненецкого округа объяснил голосование его жителей против поправок Политика, 14:16 Памфилова заявила об отсутствии сомнений в легитимности голосования Общество, 14:13 Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа Бизнес, 14:11 Как переписка в соцсетях помогает продавать туры Pro, 14:10  Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 14:10 Синоптик предупредила о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе Общество, 14:04
Общество ,  
0 

«Союзмультфильм» не будет снимать продолжение мультфильма о Карлсоне

Причина — в разногласиях со шведской стороной, России не удалось урегулировать вопрос по авторским правам с наследниками Астрид Линдгрен, сообщила предправления киностудии Юлиана Слащева
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В России, скорее всего, не будут снимать новые серии мультфильма о Карлсоне из-за разногласий с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая создала этого персонажа. Об этом в программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, киностудии не удалось договориться со шведской стороной, так как у наследников Линдгрен «свое видение о том, как должны управляться права» на этого героя. «Российского продолжения Карлсона не будет», — заявила она.

Предправления «Союзмультфильма» напомнила, что в Швеции Карлсон — это отрицательный персонаж. Россия, по ее словам, стала единственной страной, где из него смогли сделать «эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят». «Нигде больше, в других странах, где покупались лицензии, это не удалось», — убеждена она.

«Союзмультфильм» запретил курить Волку из «Ну, погоди!»
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Мультфильм о Малыше и Карлсоне режиссера Бориса Степанцева был выпущен в 1968 году. В 1970 году вышла вторая часть — «Карлсон вернулся».

По словам Слащевой, в настоящий момент киностудии удалось вернуть себе 90% прав на аудиовизуальные произведения и их персонажей. Нерешенным остался вопрос с эфирным телевидением. «Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти», — отметила она.

Киностудия также пытается урегулировать вопрос с правами на образ Чебурашки, которые 16 лет назад были переданы Японии, рассказала Слащева. Предправления «Союзмультфильма» заявила, что срок договора истек в конце 2014 года, однако в Токио «самовольно посчитали этот контракт пролонгированным до 2023 года».

«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки
Технологии и медиа
Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Права на распространение произведений с образом Чебурашки в Японии принадлежат компании SP International. Сериал из 26 эпизодов вышел в 2010 году, его показывал телеканал Tokyo TV. В апреле японские мультипликаторы показали первый фильм с участием Чебурашки в формате 3D.

По словам Слащевой, «они продают Чебурашку только в Японии и, может быть, еще в нескольких азиатских странах, но держат права на весь мир», из-за чего «Союзмультфильм» не может выйти ни в Европу, ни в Северную, ни в Латинскую Америку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Союзмультфильм», Юлиана Слащева, «Малыш и Карлсон»
Материалы по теме
«Союзмультфильм» запретил курить Волку из «Ну, погоди!»
Общество
«Союзмультфильм» не будет снимать продолжение мультфильма о попугае Кеше
Общество
«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter