«Союзмультфильм» не будет снимать продолжение мультфильма о Карлсоне

Причина — в разногласиях со шведской стороной, России не удалось урегулировать вопрос по авторским правам с наследниками Астрид Линдгрен, сообщила предправления киностудии Юлиана Слащева

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В России, скорее всего, не будут снимать новые серии мультфильма о Карлсоне из-за разногласий с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая создала этого персонажа. Об этом в программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, киностудии не удалось договориться со шведской стороной, так как у наследников Линдгрен «свое видение о том, как должны управляться права» на этого героя. «Российского продолжения Карлсона не будет», — заявила она.

Предправления «Союзмультфильма» напомнила, что в Швеции Карлсон — это отрицательный персонаж. Россия, по ее словам, стала единственной страной, где из него смогли сделать «эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят». «Нигде больше, в других странах, где покупались лицензии, это не удалось», — убеждена она.

Мультфильм о Малыше и Карлсоне режиссера Бориса Степанцева был выпущен в 1968 году. В 1970 году вышла вторая часть — «Карлсон вернулся».