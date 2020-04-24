Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 23 апр, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 23 апр, 12:49
Трамп назвал недостоверными сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына Политика, 04:05 Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света Общество, 03:39 «Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки Технологии и медиа, 03:33 The Rolling Stones выпустили начатый до изоляции сингл о городе-призраке Общество, 03:07 Митрополит Тихон опроверг сообщения о заражении коронавирусом Общество, 02:43 Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд Бизнес, 02:12 Власти Чехии сообщили об ослаблении карантинных мер из-за коронавируса Общество, 01:38 РЖД спрогнозировали дефицит инвестпрограммы на более ₽600 млрд Бизнес, 01:26 Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и в магазинах Общество, 00:53 В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19 Общество, 00:38 Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы Технологии и медиа, 00:00 Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года Экономика, 00:00 Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов Финансы, 23 апр, 23:59 Госдеп США заявил о помощи Гренландии после слов Трампа о ее покупке Политика, 23 апр, 23:51
Новости без коронавируса ,  
0 

«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки

Права на использование образа героя в произведениях киностудия передала Японии 16 лет назад. До 2023 года они принадлежат компании SP International. Но у России и Японии возникли разногласия о сроке действия и условиях договора
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Российская киностудия «Союзмультфильм» планирует вернуть права на использование персонажа Чебурашки, переданные Японии 16 лет назад.Об этом РБК сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, у России и Японии возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако, по словам Слащевой, текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе в суде, должны проходить в этой стране, что потребует серьезных финансовых затрат.

«Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.

Она отметила, что с 2017 года «Союзмультфильм» вернул более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов своей «золотой коллекции» (в нее входят «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другие). Слащева добавила, что в эту долю входит, в частности, право показывать «золотую коллекцию» на платных телеканалах в России и за рубежом.

«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ
Технологии и медиа
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Если оценивать исполнение наших героев в 3D технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!» — заявила Слащева.

Накануне японские мультипликаторы показали первый фильм с участием Чебурашки в формате 3D. Права на распространение произведений с образом персонажа в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Сериал из 26 эпизодов о приключениях Чебурашки вышел на японском в 2010 году, его показывал телеканал Tokyo TV. Выход мультфильма о Чебурашки в 3D приурочили к 10-летнему юбилею этого сериала.

Авторы: Елизавета Ефимович, Гаяна Демурина
Теги: «Союзмультфильм», Чебурашка, Япония, авторские права
Материалы по теме
«Союзмультфильм» получил исключительные права на образ Чебурашки
Бизнес
Улюкаев предложил продвигать бренд Чебурашки на фоне увлечения покемонами
Технологии и медиа
«Союзмультфильм» выпустит полнометражную картину про Чебурашку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter