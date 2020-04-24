«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки
Российская киностудия «Союзмультфильм» планирует вернуть права на использование персонажа Чебурашки, переданные Японии 16 лет назад.Об этом РБК сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
По ее словам, у России и Японии возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако, по словам Слащевой, текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе в суде, должны проходить в этой стране, что потребует серьезных финансовых затрат.
«Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.
Она отметила, что с 2017 года «Союзмультфильм» вернул более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов своей «золотой коллекции» (в нее входят «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другие). Слащева добавила, что в эту долю входит, в частности, право показывать «золотую коллекцию» на платных телеканалах в России и за рубежом.