«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки

Права на использование образа героя в произведениях киностудия передала Японии 16 лет назад. До 2023 года они принадлежат компании SP International. Но у России и Японии возникли разногласия о сроке действия и условиях договора

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Российская киностудия «Союзмультфильм» планирует вернуть права на использование персонажа Чебурашки, переданные Японии 16 лет назад.Об этом РБК сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, у России и Японии возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако, по словам Слащевой, текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе в суде, должны проходить в этой стране, что потребует серьезных финансовых затрат.

«Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.

Она отметила, что с 2017 года «Союзмультфильм» вернул более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов своей «золотой коллекции» (в нее входят «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и другие). Слащева добавила, что в эту долю входит, в частности, право показывать «золотую коллекцию» на платных телеканалах в России и за рубежом.