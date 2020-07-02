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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

Число летальных случаев в столице стало максимальным за последние две недели

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаб.

Это – максимальный показатель за последние две недели. Больше было последний раз 19 июня. Тогда власти сообщили о 48 умерших.

Минимальный показатель смертей был зафиксирован 25 июня. Тогда умерли 12 человек.

Общее число летальных случаев в столице таким образом достигло 3870.

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Между тем утром 1 июля в федеральном оперативном штабе сообщили, что новых случаев заражения в Москве выявили 611. Это минимальный показатель с 6 апреля.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Оценивая вероятность второй волны заболеваний в городе, мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что «небольшие отклонения» в эпидемиологической обстановке возможны, однако новую вспышку он считает маловероятной.

По его словам, прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.

28 июня Собянин заявил, что с момента начала снятия ограничительных мер в Москве не произошло ничего страшного. «Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять взлетим наверх» — сказал мэр.
 

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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