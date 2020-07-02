В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

Число летальных случаев в столице стало максимальным за последние две недели

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаб.

Это – максимальный показатель за последние две недели. Больше было последний раз 19 июня. Тогда власти сообщили о 48 умерших.

Минимальный показатель смертей был зафиксирован 25 июня. Тогда умерли 12 человек.

Общее число летальных случаев в столице таким образом достигло 3870.