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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Минимальный суточный прирост числа заболевших в Москве, Собянин исключил вторую волну инфекции, США скупили почти все запасы препарата от COVID-19 — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6 556 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9 536 человек (216 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 422,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 39 человек. Общее число жертв в столице достигло 3870.
  • Суточный прирост числа заболевших в Москве оказался минимальным с 6 апреля — 611 новых случаев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Роспотребнадзор организовал пилотное исследование популяционного иммунитета россиян к COVID-19. На иммунитет граждан проверяли в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае, вне зависимости от того, были ли у людей симптомы коронавирусной инфекции. Всего было проверено более 8 тыс. человек.

  • В Ростовской области 100-летняя жительница города Волгодонск выздоровела после заболевания коронавирусной инфекцией. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с внебольничной пневмонией. Она лечилась в больнице две недели, сейчас ее состояние удовлетворительное.
  • По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, вторая волна инфекции в столице маловероятна, хотя «могут быть небольшие отклонения» от общей динамики.
  • По оценке аналитиков фармацевтического издания «Новости GMP», во время режима самоизоляции — с 30 марта по 14 июня — в России в два с лишним раза вырос рынок нелегальных косметических инъекций (по сравнению с тем же периодом прошлого года). За это время было проведено свыше 500 тыс. процедур, хотя более половины косметологов были вынуждены приостановить работу.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,35 млн, более 508 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 10,6 млн человек, из них 515,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,68 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,44 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (585 тыс.), Великобритания — на пятом (более 314,9 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Казахстана готовятся вновь ввести в стране карантин с 5 июля, пока его планируют на две недели, но этот срок может быть продлен. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Возврат карантину связан с новым всплеском заболеваемости. С момента снятия ограничений в мае суточный прирост числа заразившихся вырос в семь раз.

  • Американские власти купили более 500 тыс. доз препарата «Ремдесивир», признанного эффективным в борьбе с COVID-19. Это почти все запасы лекарства в мире. Без препарата остались в том числе и европейские государства.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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