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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Жительница Канска приняла извинение губернатора за слова «качнуть права»
По словам Натальи Заморозовой, которой были адресованы резкие заявления, глава региона позвонил ей и извинился
Александр Усс (в центре) (Фото: Администрация Губернатора Красноярского края)

Губернатор Красноярского края Александр Усс, который во время общения с одной из жительниц Канска заподозрил ее в желании «качнуть права», извинился за свои слова. Об этом сама женщина, задавшая вопрос, вызвавший такую реакцию главы региона, сообщила «РИА Новости». По ее словам, она считает инцидент исчерпанным.

«Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — приводит агентство слова своей собеседницы по имени Наталья.

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О том, что Усс звонил Наталье Заморозовой, сообщила на своей странице Facebook начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Елена Уляшева. «Александр Викторович [Усс] позвонил Наталье и проинформировал — ее просьба выполнена», — написала она, уточнив, что администрация города провела необходимые работы, и вода теперь дорогу не размывает. Были ли при разговоре принесены извинения, Уляшева не сообщила.

Инцидент произошел накануне, когда Усс посещал пострадавший от паводков Канск и встречался с местными жителями. Наталья спросила у губернатора, видел ли он дорогу, и отметила, что если ее размоет, жители окажутся отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть», — сказал Усс. На ее вопрос он ответил, что «если дорогу размоет, ее восстановят». Разговор главы региона с жителями попал на видео.

Видео: РБК

Позднее в пресс-службе главы региона объяснили, что «эмоции иногда брали верх» над губернатором и жителями. «Мы все живые люди, <...> я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — написала глава пресс-службы Уляшева на своей странице в Facebook.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Красноярский край, Губернатор, Александр Усс
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