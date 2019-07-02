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Coca-Cola $57 (+10,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Дело о хищениях на стройках театров в Москве и Петербурге передали в суд
Бизнесмен Максим Корнеев обвиняется в хищении почти 210 млн руб. при строительстве филиала МХТ им. Чехова и поставках оборудования для театра. Еще 45 млн руб., по версии следствия, было похищено при строительстве новой сцены МДТ
Максим Корнеев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело против Максима Корнеева, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реконструкцию и строительство новых зданий театров Москвы и Петербурга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале. Согласно информации в картотеке дел, уголовное дело № 1-348/2019, фигурантом которого является Максим Корнеев, зарегистрировано в Смольнинском суде 1 июля и к производству пока не принято.

«К производству дело будет принято в течение семи дней, как того требует УПК РФ», — сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В феврале 2019 года о возбуждении уголовного дело в связи с хищением не менее 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены одного из ведущих театров северной столицы — Академического малого драматического театра (Театр Европы, МДТ), сообщало управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда же сотрудники ФСБ провели обыски у подрядчиков строительства, в том числе и в коттедже Корнеева.

Общество
Театральное дело: кто стоит за хищениями при строительстве театра Додина

В сообщении судебной пресс-службы говорится, что, по данным следствия, Корнеев «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил свыше 45,5 млн руб., выделенных ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России». При этом содействие хищению, по версии следователей, оказывал заместитель директора по экономике и финансам ФГБУ Вячеслав Карасев, которого Корнеев склонил «использовать свои полномочия вопреки интересам службы». В рамках уголовного дела Карасев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Корнеев обвиняется в хищении почти 210 млн руб., выделенных на строительство в Москве здания филиала МХТ им. Чехова и закупку технологического оборудования для нужд театра. В феврале 2019 года РАПСИ сообщало, что в Смольнинском районном суде, где рассматривалось дело в отношении помощницы Корнеева Ольги Шариковой и бывшего гендиректора принадлежащей бизнесмену компании ООО «СтройСоюз СВ» Александра Пучкова, прокурор заявила о вменении Корнееву хищения 196,2 млн руб., выделенных на строительство здания филиала МХТ им. Чехова.

В суде тогда заявлялось, что Пучков и Шарикова пошли на сотрудничество со следствием и были приговорены к условным срока лишения свободы, основным же фигурантом дела прокурор назвала Корнеева.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МХТ им.Чехова, криминал
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