Дело о хищениях на стройках театров в Москве и Петербурге передали в суд

Дело о хищениях на стройках театров в Москве и Петербурге передали в суд

Бизнесмен Максим Корнеев обвиняется в хищении почти 210 млн руб. при строительстве филиала МХТ им. Чехова и поставках оборудования для театра. Еще 45 млн руб., по версии следствия, было похищено при строительстве новой сцены МДТ

Максим Корнеев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело против Максима Корнеева, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реконструкцию и строительство новых зданий театров Москвы и Петербурга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале. Согласно информации в картотеке дел, уголовное дело № 1-348/2019, фигурантом которого является Максим Корнеев, зарегистрировано в Смольнинском суде 1 июля и к производству пока не принято.

«К производству дело будет принято в течение семи дней, как того требует УПК РФ», — сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В феврале 2019 года о возбуждении уголовного дело в связи с хищением не менее 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены одного из ведущих театров северной столицы — Академического малого драматического театра (Театр Европы, МДТ), сообщало управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда же сотрудники ФСБ провели обыски у подрядчиков строительства, в том числе и в коттедже Корнеева.

В сообщении судебной пресс-службы говорится, что, по данным следствия, Корнеев «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил свыше 45,5 млн руб., выделенных ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России». При этом содействие хищению, по версии следователей, оказывал заместитель директора по экономике и финансам ФГБУ Вячеслав Карасев, которого Корнеев склонил «использовать свои полномочия вопреки интересам службы». В рамках уголовного дела Карасев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).