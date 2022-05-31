В ДТП на Дмитровском шоссе в Москве погиб пешеход

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На севере Москвы водитель Range Rover не справился с управлением и сбил женщину на тротуаре, она погибла, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. До этого департамент транспорта столицы сообщал, что ДТП случилось на Дмитровском шоссе в районе пересечения с Дубнинским проездом, которое находится через один квартал.

«Водитель автомобиля «Рендж Ровер», не справившись с управлением, допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина, на вид в возрасте 60 лет, от полученных травм скончалась. Сам водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным московской прокуратуры, за рулем внедорожника был 49-летний мужчина. Ведомство поставило на контроль проверочные мероприятия и принятие процессуального решения по факту ДТП.

В конце апреля водитель Lamborghini Huracan сбил 19-летнюю девушку на электросамокате на Пресненской набережной в Москве. По информации ТАСС, пострадавшую доставили в Боткинскую больницу с рваными ранами, переломами и ушибами. Агентство и телеканал РЕН ТВ писали, что за рулем машины находился Эдгар Эвоян — сын вице-президента строительной компании «Ташир».

