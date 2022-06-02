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МЧС предупредило о дожде и граде в Москве

Фото: Максим Шипенко / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенко / EPA / ТАСС

Столичное управление МЧС распространило предупреждение о непогоде в Москве вечером 2 июня. По прогнозу синоптиков, местами по Москве ожидаются дождь, гроза, град, усиление ветра порывами до 15 м/с.

Резкое ухудшение погодных условий в Москве ожидается в период с 18:00 до 23:00 2 июня.

МЧС рекомендовало водителям в условиях непогоды снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

«Ожидаются усиления порывистого ветра до 15 м/c. Я бы не сказал, что это очень опасная ситуация, следует соблюдать осторожность, но бить тревогу не стоит. Угрожающая жизни человека ситуация складывается при скорости ветра выше 23–25 м/с или уровне осадков, превышающем 30 мм за 12 часов. Сейчас такого не прогнозируется», — заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что условия для грозы и ветра сохранятся и в пятницу, 3 мая. Однако на выходных погода будет комфортной: температура воздуха составит 20–23 градуса, осадков и порывов ветра не ожидается.

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Фото:Олег Никишин / Getty Images

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказывал, что в июне в центральную часть страны придет теплое и нежаркое лето и такая погода без существенных перепадов сохранится вплоть до конца июня. Температура в Москве в июне будет соответствовать климатической норме и держаться на уровне плюс 21,7 градуса днем и плюс 11,5 градуса ночью, сказал Тишковец.

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