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В Минприроды не исключили сложную ситуацию с пожарами в 21 регионе летом

Минприроды России ожидает, что в первые месяцы лета в 21 регионе страны сложится тяжелая ситуация с пожарами, заявил глава ведомства Александр Козлов в интервью газете «Известия».

«Июнь—июль ожидается сложным в 21 регионе [России]. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — сказал он.

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По словам Козлова, в августе пожары могут охватить всю территорию Центрального федерального округа, а также 20 регионов Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Самая сложная ситуация, по данным синоптиков, может сложиться в Якутии и Красноярске, сказал министр.

Ранее, 25 мая, глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что с начала 2022 года количество лесных пожаров в России выросло на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разница составила 800 возгораний, а общее количество пожаров с января по май на всей территории страны достигло 5 тыс. При этом площадь, пройденная огнем, не увеличилась и составила 600 тыс. га.

Увеличение числа очагов при сохранении прежней площади объясняется тем, что пожарные стали оперативнее выявлять и ликвидировать возгорания, сказал Советников.

В ночь на 28 мая в пресс-службе Авиалесоохраны рассказали, что общая площадь пожаров в России за сутки увеличилась на 30% и достигла 60 тыс. га. Самая тяжелая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской области.

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